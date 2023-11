SEAAL : Coupures d’eau prévues dans plusieurs communes d’Alger

En ce samedi 04 novembre, la capitale algérienne, Alger, est actuellement confrontée à une situation préoccupante en ce qui concerne son approvisionnement en eau potable. La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a récemment publié un communiqué alertant la population sur des coupures et des fluctuations significatives dans la distribution d’eau potable dans plusieurs municipalités de la région.

Quelles sont les communes impactées par ces coupures d’eau ?

Cette crise découle principalement des conditions météorologiques exceptionnellement adverses qui ont frappé la région, mettant à l’épreuve les infrastructures de SEAAL. Les municipalités d’Aïn El Benian, Zéralda, et El-Maâlem ont été particulièrement touchées, subissant des interruptions dans leur approvisionnement en eau, tandis que d’autres ont connu des fluctuations dans la qualité de l’eau potable.

La cause directe de cette perturbation majeure réside dans l’arrêt temporaire des stations de dessalement d’eau de mer, situées à Zéralda et Aïn El Benian, en raison des conditions météorologiques défavorables. Ces intempéries ont entraîné une augmentation de la turbidité de l’eau de mer, rendant impossible le processus de dessalement.



SEAAL œuvre pour rétablir l’approvisionnement en eau

Face à cette situation d’urgence, SEAAL s’efforce activement de résoudre ces problèmes afin de rétablir l’approvisionnement en eau potable dans les zones affectées. La société a tenu à rassurer les résidents des municipalités touchées en annonçant que la distribution d’eau potable sera progressivement rétablie dès que les conditions météorologiques permettront la reprise des opérations de dessalement.

SEAAL, consciente de l’importance cruciale de l’eau dans la vie quotidienne, appelle la population à faire preuve de compréhension et à adopter des mesures d’économie d’eau chaque fois que cela est possible