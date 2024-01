SEAAL : coupures d’eau dans plusieurs communes de Tipaza ce 30 janvier

La société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé un arrêt complet de la station de pompage d’eau potable de Mitidja Ouest pour ce mardi. Cette mesure affectera l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs municipalités de la wilaya de Tipaza.

Eau potable : plusieurs communes de Tipaza affectées par une coupure

Selon un communiqué de la compagnie, l’arrêt complet de la station de pompage d’eau potable de Mitidja est programmé pour ce mardi 30 janvier. Cette interruption est due aux travaux de rattachement à la nouvelle station de pompage, supervisés par la direction des ressources en eau de la wilaya de Tipaza.

Les travaux en cours entraîneront ainsi des changements significatifs dans le programme d’approvisionnement en eau potable pour les communes suivantes :

Ahmar El Ain,

Bourqiqa,

Sidi Rached, Hay Sidi Benyoucef,

Hay Bousseta,

Hay Sidi Merouane.

SEAAL a également tenu à rassurer ses clients résidant dans les communes concernées. La société a assuré que le retour au programme de distribution habituel se déroulera de manière progressive dès la finalisation des travaux.

Les autorités encouragent les résidents à faire preuve de compréhension et de patience pendant cette période de transition. Des mesures sont prises pour atténuer les désagréments et assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais.