SEAAL : coupures d’eau dans 19 communes d’Alger et Tipaza du 15 au 18 janvier

La société algérienne de distribution d’eau et d’assainissement, « Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger » (SEAAL), a récemment annoncé à ses clients la programmation d’opérations de maintenance périodique sur la station de dessalement d’eau de mer de Fouka. Ces travaux débuteront le lundi 15 janvier 2024 et se poursuivront jusqu’au jeudi 18 janvier 2024.

En effet, selon les informations fournies par la SEAAL, ces opérations de maintenance entraîneront des ajustements dans le programme de distribution d’eau potable dans certaines municipalités des wilayas d’Alger et de Tipaza.

De plus, pour la wilaya d’Alger, les municipalités touchées par ces ajustements sont la Ville Nouvelle de Sidi Abdellah, Zeralda, Maâlem, Astaouéli, Ain El-Benian Charaga (Quartier 602 Logements des Dunes et Bouzhaoui Maritime), Souidania, Belouizdad, et Hammamet.

Ces perturbations de 4 jours concerneront quelles communes de Tipaza ?

En outre, pour ce qui est de la wilaya de Tipaza, les communes impactées comprennent Tipaza, Hadjout, Bou Ismaïl, Koléa, Douaouda, Fouka, Chaiba, Aïn Taya, Kolea, Bouharoun, Khemisti, et Sidi Rached.

Pour conclure, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, SEAAL tient à informer ses clients résidant dans les municipalités concernées que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement après la reprise de la production à la station et le remplissage des réservoirs principaux.