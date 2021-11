SEAAL : coupures dans plusieurs communes d’Alger et de Tipaza

La fin de l’été n’a pas permis à la SEAAL de souffler. Les intempéries ont causé à la société, désormais 100 % algérienne, des difficultés au niveau des stations de dessalement qui alimentent Alger et Tipaza. De ce fait, la SEAAL a annoncé que plusieurs communes de ces deux wilayas vont être privés d’eau potable aujourd’hui.

En effet, et via un communiqué publié sur sa page Facebook, la SEAAL a fait savoir que plusieurs communes des wilayas d’Alger et de Tipaza vont connaitre des perturbation dans leur alimentation en eau potable.

Selon la SEAAL, le délai des traveau de maintenance, qui se poursuivent encore au niveau de la station de Fouka à Tipaza, va être dépassé. Le directeur de la station a en effet confié que la turbidité de l’eau de mer a dépassé les limites.

L’arret de la station va causer un manque de 120 000 métres cubes par jour, selon le meme intervenant, qui affirme que le programme de distribution de l’eau sur Alger et Tipaza va etre considérablement impacté.

Les communes concernées

A Alger, les perturbation vont specialement toucher les régions cotiéres et ouest, notamment Sidi Abdellah, Zeralda, Mehalma, Staouali, Souidania (pariellement), Ain El Benian, Hamamet et Cheragua (Partiellement).

À Tipaza, l’arrêt de la station de dessalement aura plus d’impact. La SEAAL indique que toute la wilaya va connaitre des perturbations d’alimentation en eau potable sauf les communes suivantes : Htatba, Ahmer l’Ain, Nador, Bourkika, Menacer, Sidi Semiane, Hajrat Noss, Mesalmoun, Aghbal,Gouraya, Larhat, Beni Melik et Damous.

La SEAAL indique enfin que le retour à la normal se fera après la remise sur pied de la station de dessalement sise à Fouka marine.