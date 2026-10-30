SEAAL Alger : une panne technique perturbe la distribution d’eau dans plusieurs quartiers ce vendredi

Les robinets risquent de rester silencieux ce vendredi 30 octobre 2026 dans plusieurs quartiers de l’est algérois. La SEAAL a prévenu ses abonnés qu’un problème technique venait d’être détecté sur une canalisation importante, au niveau de la cité El Badr, dans la commune de Bachdjerrah. Le temps que les équipes interviennent, le calendrier d’alimentation en eau potable accusera un net retard.

Une avarie sur une conduite principale bouscule le réseau de la SEAAL

L’incident touche une conduite structurante du réseau de distribution. Dès qu’un tel tronçon est neutralisé pour réparation, la pression chute en aval et les réservoirs se vident plus vite qu’ils ne se remplissent. Le résultat est immédiat pour les foyers. Un simple filet d’eau, parfois rien du tout.

Le chantier de réparation a démarré sur place. L’opérateur public n’a pas avancé de durée précise, mais précise que le programme habituel reprendra progressivement. Une fois les travaux achevés et les ouvrages de stockage de nouveau remplis.

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Bachdjerrah concentre les quartiers touchés par la coupure d’eau

À Bachdjerrah, le périmètre impacté couvre la cité El Badr, point de départ de l’avarie, ainsi que la rue Hanafi Hadjeres. Le quartier des Quatre Cités est lui aussi concerné, mais seulement sur une partie de son territoire.

La commune voisine de Kouba n’échappe pas aux conséquences. Deux ensembles résidentiels du lotissement Laperval figurent sur la liste diffusée par l’entreprise : les 286 logements et les 648 logements. Ailleurs dans la commune, la distribution devrait suivre son rythme normal.

Des pannes techniques récurrentes sur le réseau d’eau d’Alger

L’épisode de ce vendredi s’ajoute à une série d’incidents enregistrés ces derniers mois dans la capitale. Mi-septembre, c’est une défaillance sur une station de pompage stratégique qui avait privé de pression plusieurs communes du sud algérois, dont Baraki Bir Touta.

Quelques jours plus tard, le système de transfert avait à son tour flanché, provoquant des perturbations de l’alimentation en eau dans onze communes, d’Hydra à Bir Mourad Raïs.

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La SEAAL mise sur la communication rapide pour limiter la gêne

Face à ces aléas, l’entreprise publique a pris l’habitude de publier ses avis en amont, afin que les ménages puissent s’organiser.

La différence tient ici au caractère imprévu de l’avarie. Contrairement à un chantier planifié, une rupture soudaine sur une conduite principale ne laisse aucune marge de préparation aux usagers, ce qui explique la publication du communiqué dans la matinée même.

Les abonnés de Bachdjerrah et de Kouba devront donc patienter jusqu’à la fin de l’intervention. La distribution d’eau potable retrouvera son rythme habituel par paliers, quartier après quartier, à mesure que la pression remontera dans les canalisations.