SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans plusieurs communes ce mercredi 28 octobre

La SEAAL a signalé, ce jour, un décalage de son calendrier d’alimentation en eau potable, conséquence directe d’une panne repérée sur une conduite maîtresse. Trois communes de l’est et du sud de la capitale figurent parmi les secteurs affectés : Bachdjerrah, Kouba et Gué de Constantine.

Une avarie sur une conduite principale désorganise le réseau de la SEAAL

L’opérateur public explique que ses équipes sont mobilisées sur une réparation technique visant une canalisation structurante du réseau. Tant que le chantier n’est pas bouclé, l’acheminement vers les réservoirs situés en aval reste insuffisant.

La mécanique est toujours la même sur un réseau sous pression. Dès qu’un tronçon stratégique est neutralisé, les ouvrages de stockage se vident plus rapidement qu’ils ne se remplissent. Les habitants constatent alors un simple filet d’eau, voire des robinets totalement secs.

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Bachdjerrah concentre l’essentiel des quartiers touchés

À Bachdjerrah, plusieurs ensembles résidentiels subissent le décalage du programme. Sont notamment visées la Cité El Badr, celle des 488 logements, ainsi que les cités Bachdjerrah 2 et 3.

Les effets se font aussi ressentir ailleurs, mais de façon moins généralisée. Le quartier Ben Omar, à Kouba, n’est concerné que partiellement. Même configuration du côté de Gué de Constantine, où seules certaines zones enregistrent un retard d’alimentation.

Dans son communiqué, l’entreprise se veut rassurante. Le programme de distribution doit reprendre son rythme normal dès l’achèvement de l’intervention, avec une remontée en charge étalée sur plusieurs heures. Cette montée graduelle s’explique par le temps nécessaire au remplissage des réservoirs.

SEAAL : Opération de coupures « profondes » face à l’accumulation des impayés

Plusieurs communes de la capitale sont concernées par une vaste campagne de recouvrement lancée par la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), et l’entreprise publique prévient que la liste va s’allonger. Pour contraindre les abonnés endettés à régulariser leur situation, la SEAAL frappe au portefeuille.

Les équipes d’intervention n’ont pas lésiné sur les moyens. Plutôt que de simples fermetures de compteurs, elles ont réalisé des coupures qualifiées de « profondes », directement sur les canalisations de distribution, rendant toute remise en service impossible sans l’intervention des agents.

Selon l’entreprise, ces mesures coercitives ne tombent pas du ciel. Les foyers visés avaient reçu plusieurs relances puis des mises en demeure restées sans effet. L’objectif reste la réduction d’un volume de créances qui pèse sur l’équilibre financier du service public.

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La société rappelle que l’acheminement de l’eau potable et l’assainissement restent liés au règlement des factures. D’autres abonnés verront leur approvisionnement interrompu dans les prochains jours, et le rétablissement s’accompagnera de frais supplémentaires.

Pour éviter ces désagréments, le paiement reste possible aux guichets, via la plateforme Fatourati ou l’application WAKALATI. Un échelonnement de la dette peut également être négocié en agence. Cette rigueur financière survient alors que le réseau subit déjà des perturbations.