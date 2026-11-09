SEAAL – Alger : Coupure d’eau dans 6 communes jusqu’au mercredi 11 novembre

Les robinets vont tourner à vide sur les hauteurs d’Alger. La SEAAL a prévenu ses abonnés : une opération d’entretien périodique démarre ce lundi sur une conduite principale d’adduction, avec à la clé des perturbations de l’alimentation en eau potable dans six communes de la capitale. L’entreprise promet toutefois un rétablissement graduel du service à partir de mercredi.

La SEAAL cible une conduite principale d’adduction

L’intervention porte sur un ouvrage stratégique du réseau algérois. Il s’agit d’un entretien périodique, donc d’une opération planifiée et non d’une avarie subie. La société a communiqué sur le sujet en amont, afin que les foyers puissent anticiper et constituer des réserves.

Le périmètre touché couvre essentiellement l’ouest et les quartiers surélevés de la capitale. Béni Messous, Chéraga et Bouzaréah figurent parmi les communes concernées. S’y ajoutent plusieurs secteurs plus ciblés : Beau-Fraisier à Oued Koriche, Zghara du côté de Bologhine, ainsi que la partie haute de Raïs Hamidou.

La topographie explique en grande partie cette géographie des coupures. Les zones d’altitude dépendent de pompages et de réservoirs qui se vident vite dès qu’une conduite majeure est mise hors service. Les habitants situés en contrebas ressentent généralement moins l’impact.

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Un retour au programme habituel annoncé pour mercredi

Dans son communiqué, l’opérateur se veut rassurant. Le programme habituel de distribution reprendra ses droits dès mercredi, de façon échelonnée.

Cette montée en charge progressive s’explique par un impératif technique : il faut d’abord remettre la conduite en service, puis reconstituer les volumes stockés dans les réservoirs avant de réalimenter normalement chaque secteur.

Ce que les habitants doivent anticiper durant les travaux

La recommandation reste la même à chaque épisode. Il est conseillé de faire des réserves avant l’arrêt effectif de l’alimentation.

Les usagers peuvent suivre l’évolution du chantier via les canaux officiels de l’entreprise, qui actualise ses informations sur ses réseaux sociaux et son centre d’appel.

Toute anomalie persistante après mercredi mérite d’être signalée, car elle peut révéler un problème localisé sur le réseau secondaire plutôt qu’un simple retard de remise en pression.

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Enfin, la pression sur les ressources hydriques reste forte dans la capitale. Entre barrages sollicités, nappes fragilisées et usines de dessalement devenues incontournables, chaque maintenance d’ouvrage majeur se traduit mécaniquement par une gêne visible pour des dizaines de milliers de foyers.

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