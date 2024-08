SEAAL : Coupure d’eau potable dans plusieurs communes d’Alger et Tipaza jusqu’au 13 août

Un incident technique majeur vient perturber l’approvisionnement en eau potable de plusieurs communes des wilayas de Tipaza et d’Alger.

En effet, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a signalé un dysfonctionnement important au niveau de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka, située dans la wilaya de Tipaza.

Ce problème entraîne une réduction significative de la production d’eau potable, estimée à 20 000 m³.

Les équipes techniques de la SEAAL Tipaza sont actuellement mobilisées pour réparer cette panne et rétablir la production normale.

Cependant, ces travaux urgents vont provoquer des perturbations dans la distribution de l’eau potable dans les communes suivantes :

Dans la wilaya de Tipaza : Koléa, Douaouda, Fouka, Attatba, Chaïba, Bou Ismaïl, Aïn Tagourait, Bouharoun, Khemisti, Sidi Rached et Tipaza.

La SEAAL a indiqué que le retour à une distribution normale de l’eau potable est prévu pour la journée du mardi 13 août, une fois les réparations terminées et les réservoirs remplis.

SEAAL : Un nouveau canal de communication pour une relation client optimisée

La SEAAL renforce sa proximité avec ses clients. Grâce à la mise en place d’un numéro vert, le 1594, les abonnés peuvent désormais joindre un conseiller à tout moment pour toutes leurs demandes.

Ce nouveau service, disponible 24h/24 et 7j/7, témoigne de la volonté de la SEAAL d’être à l’écoute de ses clients et de répondre au mieux à leurs attentes.

En offrant un accès direct et simplifié à ses services, l’entreprise vise à améliorer la qualité de la relation client et à renforcer la confiance de ses abonnés.

Ce nouveau service, disponible en arabe et en français, s’ajoute au site web, aux agences et aux réseaux sociaux pour une communication toujours plus fluide. L’objectif ? Rapprocher l’entreprise de ses abonnés et améliorer la gestion des incidents.

