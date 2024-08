SEAAL : Coupure d’eau potable dans ces 2 communes de la capitale ce dimanche 04 août

ALGER, le 4 août 2024 – Les habitants de certaines communes de la wilaya d’Alger devront faire face à une interruption de leur distribution d’eau ce dimanche.

En effet, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, via un communiqué publié ce matin sur sa page Facebook, qu’elle procédera à la réparation d’une fuite majeure sur une canalisation principale de 500 mm, située dans la commune de Chéraga.

Ces travaux d’urgence, qui débuteront dès ce dimanche, entraîneront un retard dans la distribution d’eau potable dans plusieurs zones de Chéraga et de Dely Ibrahim.

Ainsi, les habitants de Dely Ibrahim, à l’exception du quartier d’Ain Allah, et ceux de Chéraga, hormis le Bouchaoui Centre et les 602 logements (Les Dunes), seront privés d’eau pendant toute la durée de l’intervention.

La SEAAL assure que tout est mis en œuvre pour que ces travaux soient effectués dans les meilleurs délais. Un retour progressif à la normale est prévu dès la matinée du lundi 5 août.

SEAAL : Un numéro vert pour une meilleure réactivité

Pour rappel, la SEAAL a mis en place un nouveau service d’assistance téléphonique pour ses clients. Désormais, les habitants d’Alger et de Tipasa peuvent joindre un centre d’appel 7j/7 en composant le 1594.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité de service, offre aux citoyens un accès direct à l’entreprise pour toutes leurs demandes.

Qu’il s’agisse de signaler une fuite, d’obtenir des informations sur une facture ou de poser une question sur la qualité de l’eau, le centre d’appel est là pour répondre.

En plus de renforcer la proximité avec ses abonnés, ce centre d’appel permet à la SEAAL de traiter les demandes plus rapidement et d’améliorer la gestion des incidents. Les agents sont disponibles en arabe et en français pour répondre à toutes les questions.

Ce nouveau numéro vert vient compléter les autres canaux de communication mis en place par la SEAAL, tels que le site web, les agences commerciales et les réseaux sociaux.

L’entreprise souhaite ainsi offrir à ses clients une expérience optimale, adaptée à leurs habitudes et à leurs besoins.

Avec cette nouvelle initiative, la SEAAL confirme sa volonté d’être au plus près des citoyens et de répondre à leurs attentes de manière efficace et personnalisée.