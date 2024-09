SEAAL : Coupure d’eau potable dans ces 2 communes d’Alger ces 10 et 11 septembre

ALGER, le 10 septembre 2024 – La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé aujourd’hui une interruption de la distribution d’eau potable dans deux communes de la wilaya d’Alger.

Cette coupure, prévue pour les mardi 10 et mercredi 11 septembre 2024, est due à des travaux de réparation d’une importante fuite sur une canalisation principale de 600 mm de diamètre située au niveau de la commune Aïn Benian (Oued Béni Messous).

Les communes de Aïn Benian et El Hammamet seront particulièrement impactées par ces perturbations dans l’alimentation en eau potable.

Les équipes techniques de la SEAAL interviendront sur cette conduite afin de remédier à cette situation et garantir ainsi la continuité du service public de l’eau potable.

SEAAL : Une révolution dans la gestion de l’eau à Alger et Tipaza

Dans une démarche résolument tournée vers l’amélioration du service public, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) vient de franchir un cap décisif en lançant un service d’assistance téléphonique entièrement dédié à ses clients.

Désormais, les habitants d’Alger et de Tipaza peuvent joindre 24h/24 et 7j/7 des conseillers clientèle spécialement formés pour répondre à toutes leurs interrogations et prendre en charge leurs réclamations. Un numéro unique, le 1594, suffit désormais pour entrer en contact avec SEAAL.

Ce nouveau centre d’appel opérationnel marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de gestion des demandes. Les usagers peuvent désormais obtenir des réponses rapides et personnalisées à toutes leurs questions, qu’il s’agisse de problèmes techniques liés à la distribution d’eau, de contestations de factures, d’informations sur la qualité de l’eau ou de toute autre demande.

En centralisant l’ensemble des appels, SEAAL vise à gagner en efficacité et à réduire considérablement les délais de traitement des incidents. Cette nouvelle organisation devrait permettre à la société de mieux répondre aux attentes de ses clients et d’améliorer ainsi la qualité de service.

En résumé, cette nouvelle offre de SEAAL est une excellente nouvelle pour les habitants d’Alger et de Tipaza. Elle témoigne de la volonté de la société de mettre le client au cœur de ses préoccupations et de l’adapter aux nouveaux enjeux de la gestion de l’eau.