SEAAL : coupure d’eau potable dans 5 communes de la capitale ces 30 et 31 juillet

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une interruption de l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs communes de la capitale, causant une perturbation significative pour de nombreux habitants. Cette interruption, survenue ce mardi, est due à des travaux de réparation d’une importante fuite sur une canalisation principale de 250 mm de diamètre située à Bir Mourad Raïs.

Coupure d’eau potable dans plusieurs communes d’Alger

Dans un communiqué diffusé par la société, il a été précisé que la fuite nécessitait une intervention urgente pour éviter des dégâts plus importants et assurer la continuité du service. La SEAAL a entrepris ces travaux dans le but de réparer la canalisation et de restaurer l’approvisionnement en eau dans les meilleurs délais.

Les communes affectées par cette interruption sont nombreuses et incluent :

La commune de Hydra, où l’approvisionnement en eau sera entièrement interrompu.

La commune de Bir Mourad Raïs, notamment la zone de Saïd Hamdine du côté de l’AADL, une partie de Tixeraïne (cité 104 logements), la coopérative Itassadi.

Le quartier Concorde ainsi qu’une partie du quartier Slimane Amirat.

À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans plus de 10 quartiers suite à une panne technique

Cette situation a suscité des inquiétudes parmi les résidents concernés, certains d’entre eux exprimant leur frustration face à cette coupure soudaine. Toutefois, SEAAL a rassuré ses clients en annonçant que la distribution habituelle reprendra progressivement après la fin des travaux et le remplissage des réservoirs principaux. Selon la société, le rétablissement complet de l’approvisionnement en eau est prévu pour la soirée du mercredi 31 juillet 2024.

En attendant, des mesures temporaires pourraient être mises en place pour atténuer les désagréments causés par cette interruption. SEAAL a également appelé à la compréhension et à la patience de la part des résidents des communes affectées. Pour plus d’informations, les résidents sont invités à consulter les canaux de communication officiels de SEAAL ou à contacter le service clientèle de la société.

À LIRE AUSSI : Paiement des factures d’eau en ligne : SEAAL met en place un nouveau processus