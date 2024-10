SEAAL : Coupure d’eau potable dans 05 communes d’Alger suite à l’arrêt de la station d’El Marsa

ALGER, le 9 octobre 2024 – Les habitants de plusieurs communes d’Alger et de sa banlieue vont devoir faire face à des perturbations dans leur approvisionnement en eau potable.

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé ce mercredi la mise à l’arrêt de la station de dessalement d’eau de mer d’El Marsa, afin de réaliser des travaux d’entretien indispensables.

Cette interruption de service aura des répercussions sur la distribution d’eau dans les communes suivantes :

Commune de Bordj El Bahri

Commune d’Aïn Taya

Commune d’El Marsa

Commune de Réghaïa : cité Koraichi, cité Chebcheb, cité ali khodja

et Cite Said Gharbi

Les quartiers concernés pourront ainsi connaître des baisses de pression ou des coupures d’eau totale, le temps de la réalisation des travaux.

Ces travaux d’entretien, bien que contraignants à court terme, sont essentiels pour garantir la pérennité de l’installation et assurer une distribution d’eau potable de qualité sur le long terme.

SEAAL : Un numéro vert pour une meilleure réactivité

Pour rappel, la SEAAL a mis en place un nouveau service d’assistance téléphonique pour ses clients. Désormais, les habitants d’Alger et de Tipasa peuvent joindre un centre d’appel 7j/7 en composant le 1594.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité de service et de renforcer la proximité avec ses abonnés, offre aux citoyens un accès direct à l’entreprise pour toutes leurs demandes.

Qu’il s’agisse de signaler une fuite, d’obtenir des informations sur une facture, de poser une question sur la qualité de l’eau ou de connaître les horaires des coupures liées aux travaux d’entretien de la station d’El Marsa, le centre d’appel est là pour répondre.

Les agents, disponibles en arabe et en français, sont formés pour apporter des réponses claires et concises à toutes les questions. Grâce à ce nouveau canal de communication, la SEAAL vise à :

Réduire les délais de traitement des demandes.

Améliorer la qualité de l’information

Personnaliser l’accompagnement

Ce nouveau numéro vert vient compléter les autres canaux de communication mis en place par la SEAAL, tels que le site web, les agences commerciales et les réseaux sociaux. L’entreprise souhaite ainsi offrir à ses clients une expérience client optimale, en s’adaptant à leurs habitudes de consommation et à l’évolution des technologies.

Pour aller encore plus loin dans cette démarche, la SEAAL a également lancé l’application SEAAL CONNECT. Grâce à cette application, les clients peuvent :

Consulter leur consommation d’eau en temps réel.

Suivre l’état de leurs factures.

Déclarer une fuite ou une panne.

Recevoir des notifications personnalisées.

En conclusion, la SEAAL met en œuvre de nombreuses initiatives pour améliorer la qualité de ses services et renforcer le lien de confiance avec ses clients. Avec le nouveau numéro vert 1594 et l’application SEAAL CONNECT, l’entreprise s’engage à être plus réactive, plus transparente et plus proche des besoins de ses abonnés.