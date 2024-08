SEAAL : Coupure d’eau dans plusieurs zones de cette commune en raison d’un taux de turbidité élevé

ALGER, le 16 août 2024 – La société des eaux et de l’assainissement d’Alger, SEAAL, a annoncé un retard dans le programme de distribution de l’eau potable dans plusieurs zones de la commune de Birtouta.

Ce retard est dû à une augmentation du taux de turbidité des eaux des puits numéro 1 et numéro 2 bis, situés dans la commune de Birtouta, ce qui a nécessité leur arrêt pour des travaux de diagnostic et d’entretien.

Ces travaux entraîneront un retard dans la distribution de l’eau potable dans plusieurs zones de la commune de Birtouta, notamment Baba Ali et Douar Patrona Baba Ali.

La société a ajouté que le retour à un programme de distribution normal se fera progressivement une fois les travaux terminés et la qualité de l’eau des puits numéro 1 et 2 bis améliorée.

En résumé, les habitants de Birtouta, et plus particulièrement ceux des quartiers de Baba Ali et Douar Patrona Baba Ali, devront faire face à des perturbations dans leur approvisionnement en eau potable en raison de travaux de maintenance sur les puits qui alimentent la commune.

SEAAL invite les citoyens à faire preuve de compréhension et assure que tout est mis en œuvre pour rétablir la distribution normale de l’eau dans les meilleurs délais.

Pourquoi l’augmentation de la turbidité perturbe la distribution d’eau à Birtouta ?

La turbidité de l’eau, souvent perçue comme un simple trouble visuel, est en réalité un indicateur précieux de sa qualité. En effet, ce phénomène, caractérisé par la présence de particules en suspension telles que des sédiments, des algues microscopiques ou des matières organiques, influe directement sur plusieurs aspects de l’eau :

Impact sur la santé : Une turbidité élevée peut favoriser le développement de micro-organismes pathogènes, rendant l’eau impropre à la consommation. De plus, certaines particules en suspension peuvent absorber des substances toxiques, augmentant ainsi les risques pour la santé humaine.

Une turbidité élevée peut favoriser le développement de micro-organismes pathogènes, rendant l’eau impropre à la consommation. De plus, certaines particules en suspension peuvent absorber des substances toxiques, augmentant ainsi les risques pour la santé humaine. Conséquences sur les traitements : Les particules en suspension peuvent réduire l’efficacité des traitements de désinfection en créant des zones d’ombre où les désinfectants ne pénètrent pas correctement. Elles peuvent également obstruer les membranes de filtration, entraînant une augmentation des coûts de traitement et une diminution de la durée de vie des équipements.

La mesure de la turbidité est donc essentielle pour garantir la qualité de l’eau distribuée. Les stations de traitement de l’eau de l’agence SEAAL, effectuent des mesures régulières de la turbidité à différentes étapes du processus de traitement. Ces données permettent aux opérateurs de :

Évaluer l’efficacité des traitements : En comparant la turbidité de l’eau brute et de l’eau traitée, il est possible de vérifier si les procédés de traitement sont adaptés et efficaces.

: En comparant la turbidité de l’eau brute et de l’eau traitée, il est possible de vérifier si les procédés de traitement sont adaptés et efficaces. Détecter les anomalies : Une augmentation soudaine de la turbidité peut signaler un problème dans le système de production ou de distribution, permettant ainsi une intervention rapide.

Une augmentation soudaine de la turbidité peut signaler un problème dans le système de production ou de distribution, permettant ainsi une intervention rapide. Assurer la conformité aux normes : Les valeurs de turbidité doivent respecter les normes de qualité de l’eau en vigueur, afin de garantir la sécurité des consommateurs.

En conclusion, la turbidité est un paramètre de qualité de l’eau qui ne doit pas être négligé. Sa mesure régulière permet de prévenir les risques sanitaires et environnementaux liés à une eau de mauvaise qualité.