SEAAL : Coupure d’eau dans plusieurs quartiers d’Alger ce mercredi 10 juin

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce mercredi 10 juin 2026, un retard dans le programme de distribution d’eau potable touchant plusieurs localités de la commune d’Aïn Benian, dans la wilaya d’Alger.

Dans un communiqué officiel, la SEAAL a précisé qu’une « fuite importante a été localisée aujourd’hui sur une canalisation principale de distribution d’un diamètre de 250 mm », située au niveau de la commune d’Aïn Benian.

Les travaux de réparation de cette panne majeure impacteront temporairement l’approvisionnement en eau potable.

Plusieurs quartiers sont directement concernés par ces perturbations, à savoir : le centre-ville d’Aïn Benian, la cité COOPEMAD, la cité des 1600 Logements, la cité AADL des 769 Logements, la cité des 600 Logements (Belle Vue), la cité des 800 Logements (LPP), ainsi que le quartier de La Madrague et la route du port de La Madrague.

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La SEAAL a tenu à rassurer les résidents des zones impactées en indiquant que le retour au programme de distribution habituel se fera « progressivement », dès l’achèvement des travaux de maintenance.

SEAAL : les eaux usées traitées bientôt utilisées pour l’irrigation agricole en Algérie

Au-delà de la gestion des urgences sur son réseau, la SEAAL s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de rationalisation des ressources hydriques.

À l’occasion du récent Salon SIEE-Pollutec, la société a mis en avant son expérience pionnière dans la réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation. Entre janvier et septembre 2025, pas moins de 1,3 million de mètres cubes d’eaux traitées ont déjà été orientés vers l’arrosage des espaces verts de la capitale.

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Désormais, le cap est mis sur le secteur agricole. En partenariat avec l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID), des tests à grande échelle sont en cours, notamment dans la région de Réghaïa.

Économique et naturellement riche en nutriments (azote et phosphore), cette eau retraitée séduit déjà le secteur privé, à l’image de la station d’Aïn Benian qui approvisionne commercialement une pépinière à Chéraga.

Pour garantir une sécurité sanitaire irréprochable, conforme à une réglementation algérienne particulièrement stricte, la SEAAL a équipé ses stations de technologies de pointe, combinant filtration sur sable et désinfection par ultraviolets (UV) et chlore.

Si le défi technologique est maîtrisé, reste à sensibiliser le grand public pour lever les dernières réticences à la consommation.