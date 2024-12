SEAAL : Coupure d’eau dans cette commune d’Alger ce jeudi 26 décembre

Alger, le 26 décembre 2024 – La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a informé ses clients d’une interruption programmée de la distribution d’eau potable ce jeudi 26 décembre.

Cette coupure est due à des travaux de réparation d’une fuite sur une canalisation principale de 700 mm de diamètre.

Ainsi, les habitants de la commune de Aïn Benian seront entièrement privés d’eau pendant toute la durée des travaux.

La SEAAL précise que la distribution d’eau reprendra progressivement dès la fin des travaux et une fois les réservoirs remplis.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans 11 communes à partir de ce jeudi 12 décembre

SEAAL : Des travaux de grande envergure à Aïn Benian pour améliorer la qualité du service

Parallèlement à cette intervention majeure, les équipes de la SEAAL ont mené cette semaine d’autres opérations de maintenance essentielles dans la même commune.

En effet, les techniciens de la station d’épuration des eaux usées de Beni Messous se sont rendus à la station de relevage n°15 (Grand Rocher) pour effectuer des travaux de rénovation.

Ces derniers ont consisté en un nettoyage en profondeur et le remplacement de trois canalisations ascendantes, d’un diamètre de 250 mm, afin d’optimiser le fonctionnement de cette infrastructure cruciale.

“Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration continue des infrastructures du réseau d’assainissement et garantissent la pérennité du service. Ils visent également à renforcer l’efficacité du réseau, à réduire les fuites et les problèmes liés aux eaux usées, assurant ainsi un fonctionnement optimal de ces installations et la protection de l’environnement et de la santé des citoyens.”, précise le communiqué de la SEAAL.

Ces travaux de rénovation, couplés à la réparation de la fuite sur la canalisation principale, s’inscrivent dans une démarche globale d’amélioration continue du réseau d’eau et d’assainissement de Aïn Benian.

La SEAAL rappelle que ces interventions, bien que susceptibles de causer des désagréments temporaires, sont indispensables pour garantir la pérennité du service et la qualité de l’eau distribuée aux habitants.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans ces 02 communes d’Alger ce mardi 17 décembre

Les équipes de SEAAL restent mobilisées 24 heures sur 24 pour améliorer la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement, soucieuses de répondre aux besoins des habitants et de garantir leur confort.

Pour toute information complémentaire ou en cas de réclamation, les clients peuvent contacter le nouveau service d’assistance téléphonique de la SEAAL, disponible 7j/7 et 24h/24 au 1594.