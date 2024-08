SEAAL : Coupure d’eau dans cette commune d’Alger à cause d’une panne d’électricité

Alger, 27 août 2024 – Une importante coupure d’eau vient de frapper la commune de Saoula, perturbant l’alimentation en eau potable de plusieurs quartiers. La cause de cette pénurie est une panne d’électricité survenue au niveau de la station de pompage et du champ de forages artésiens de Saoula.

Selon un communiqué de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), cette interruption électrique engendre des perturbations significatives dans le programme de distribution d’eau, affectant notamment les quartiers suivants :

Cité 1299 lgts,

Baba Ali,

la zone Ouled Belhaj,

El Karia,

Balota,

Haouch Edda,

kchatla,

Draa essekoum,

Staifia,

Houche Tebib,

143 logements,

648 logements coopératifs Baba Ali,

et l’AADL de Saoula.

Les équipes de la SEAAL, en collaboration avec celles de Sonelgaz, s’activent pour rétablir au plus vite l’alimentation électrique de la station et reprendre ainsi le pompage de l’eau.

La SEAAL accélère le traitement des demandes avec son nouveau service client

La SEAAL révolutionne la gestion de ses services en mettant en place un nouveau numéro vert, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24. Cette initiative, qui marque une nouvelle étape dans la relation entre l’entreprise et ses clients, vise à améliorer considérablement la qualité de service et la satisfaction des usagers.

Fini l’attente interminable pour signaler une fuite ou obtenir des réponses à ses questions ! Désormais, les habitants d’Alger et de Tipasa peuvent joindre directement un conseiller en arabe ou en français pour toutes leurs demandes liées à l’eau : factures, qualité de l’eau, incidents…

Ce nouveau canal de communication s’ajoute aux services en ligne déjà existants, tels que le site web SEAAL CONNECT, permettant aux clients de consulter leurs factures et d’accéder à diverses informations par SMS.

En renforçant sa présence digitale et en multipliant les points de contact, la SEAAL démontre une fois de plus sa volonté d’être à l’écoute de ses clients et de s’adapter à leurs besoins.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser les services publics et à offrir une expérience utilisateur toujours plus fluide et personnalisée.

Une avancée majeure pour les consommateurs qui pourront désormais bénéficier d’une réactivité accrue et d’un suivi personnalisé de leurs demandes.

En résumé, cette nouvelle initiative de la SEAAL est une excellente nouvelle pour les consommateurs qui pourront désormais bénéficier d’un service plus efficace et plus personnalisé.