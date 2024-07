SEAAL : coupure d’eau dans cette commune à cause d’une fuite

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a récemment fait face à un défi technique important. Dans la nuit de jeudi, une fuite majeure a été détectée sur une conduite principale de distribution, d’un diamètre de 200 mm, dans la commune de Khraissia. Cette fuite, qui menaçait de perturber significativement l’approvisionnement en eau de plusieurs quartiers, a mobilisé rapidement les équipes techniques de SEAAL.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la société a précisé que des travaux d’urgence ont été lancés dès la détection de la fuite. “Nos équipes ont travaillé sans relâche toute la nuit pour réparer cette fuite afin de minimiser les impacts sur les résidents de Khraissia,” a déclaré un porte-parole de SEAAL. Malgré les efforts déployés, la société a averti que ces travaux entraîneront un retard dans le programme de distribution d’eau pour certains quartiers de la commune.



Conséquences et rétablissement du service

En raison des travaux de réparation en cours, SEAAL a annoncé des perturbations dans l’approvisionnement en eau pour les zones suivantes de Khraissia : le centre-ville, le quartier Si Medani, le quartier El Amel, le quartier El Jamia et le quartier El Fath. La société a demandé aux résidents de ces quartiers de faire preuve de patience et de compréhension face à cette situation imprévue.

Cependant, des nouvelles rassurantes ont été communiquées : la fin des travaux et le retour au programme de distribution habituel sont prévus pour la nuit de vendredi. “Nous faisons tout notre possible pour terminer les réparations dans les meilleurs délais et rétablir l’approvisionnement normal en eau dès que possible,” a ajouté le porte-parole. SEAAL s’engage à tenir les résidents informés de tout développement et à s’assurer que l’accès à l’eau potable soit rétabli rapidement et efficacements.