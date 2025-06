SEAAL : Coupure d’eau dans ces deux communes d’Alger ce lundi 16 juin

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé ce lundi une fuite survenue au niveau d’un canal de pompage principal de la station de pompage Telemly, entraînant une interruption partielle de la distribution d’eau potable dans certaines communes de la capitale.

Les municipalités concernées par cette coupure sont Bab El Oued et La Casbah, où l’approvisionnement en eau a été partiellement suspendu le temps de l’intervention des équipes de maintenance. La SEAAL s’engage à rétablir progressivement la distribution une fois les réparations achevées et les réservoirs principaux à nouveau remplis.

SEAAL : 22 milliards DA de dettes clients, la régularisation urgente demandée

Les dettes accumulées par les clients de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) atteignent désormais près de 22 milliards de dinars, révèle Adel Babou, directeur de la communication et du développement durable de l’entreprise. Un chiffre alarmant qui pèse sur les capacités de la société à maintenir et améliorer ses services.

Lors d’une journée d’information organisée par la SEAAL, M. Babou a lancé un appel pressant aux clients, particuliers et professionnels, pour qu’ils régularisent leur situation. « Ces impayés entravent nos efforts pour garantir un service public de qualité », a-t-il insisté, rappelant que ces fonds sont essentiels pour moderniser les infrastructures et répondre aux besoins croissants en eau et assainissement.

La SEAAL, qui couvre les wilayas d’Alger et de Tipasa, fournit des services essentiels à des millions d’habitants. Cependant, le manque de recettes dû aux impayés complique la gestion des réseaux, des opérations de maintenance et des projets d’investissement.

Si aucune mesure drastique n’est prise pour recouvrer ces créances, la société pourrait se retrouver dans une situation financière délicate, avec des répercussions directes sur la qualité du service.

Privilégier la sensibilisation pour inciter les abonnés à payer leurs dettes

Bien que la SEAAL privilégie pour l’instant la sensibilisation, la question se pose : l’entreprise devra-t-elle, à l’avenir, durcir ses procédures de recouvrement ? Pour l’heure, la priorité reste d’inciter les abonnés à s’acquitter de leurs dettes afin d’éviter des interruptions de service ou des sanctions administratives.

Une chose est sûre : avec 22 milliards DA en jeu, la SEAAL ne peut se permettre de laisser cette situation perdurer. Il est crucial que les clients prennent conscience de l’importance de régler leurs factures dans les temps pour assurer la pérennité et la qualité du service public de l’eau.

