SEAAL : Coupure d’eau dans ces 16 communes d’Alger et Tipaza jusqu’au 01 janvier

Les habitants de plusieurs communes d’Alger et de Tipaza vont devoir faire face à des perturbations dans leur approvisionnement en eau potable.

En effet, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une interruption partielle de la distribution, due à des travaux de maintenance sur la station de dessalement de Fouka.

Ces travaux, programmés par la société, ont débuté le lundi 30 décembre et se poursuivront jusqu’au mercredi 1er janvier 2025. Ils entraîneront une baisse significative de la production d’eau potable, impactant ainsi les réserves des réservoirs principaux.

Les régions concernées par ces perturbations sont les suivantes :

Wilaya d’Alger : Nouvelle ville Sidi Abdellah, Zéralda, Staoueli, Mahelma, Aïn Benian et El Hammamet.

Nouvelle ville Sidi Abdellah, Zéralda, Staoueli, Mahelma, Aïn Benian et El Hammamet. Wilaya de Tipaza : Koléa, Douaouda, Fouka, Attatba, Chaïba, Bou Ismaïl, Ain Tagourait, Bouharoun, Khemisti et Sidi Rached.

La SEAAL a tenu à préciser que le rétablissement de la distribution se fera de manière progressive une fois les travaux terminés et les réservoirs remplis.

Les équipes de la SEAAL sont mobilisées pour mener à bien ces travaux dans les délais impartis et limiter au maximum la durée des perturbations.

Fuite, coupure d’eau… Comment joindre rapidement la SEAAL ?

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) franchit un nouveau cap dans sa relation avec ses clients. En mettant en place un numéro vert, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24, l’entreprise répond à une demande croissante de réactivité et de proximité.

Désormais, les habitants d’Alger et de Tipaza peuvent joindre directement un conseiller SEAAL pour signaler une fuite, obtenir des explications sur leur facture ou poser toute question relative à la distribution d’eau potable.

Les agents, disponibles en arabe et en français, sont formés pour apporter des réponses claires et concises à toutes les sollicitations.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté affichée par la SEAAL d’améliorer la qualité de service offerte à ses abonnés. En facilitant la communication, l’entreprise vise à renforcer le lien de confiance avec les citoyens et à mieux répondre à leurs attentes.

Le numéro vert vient compléter les autres canaux de communication mis en place par la SEAAL, tels que le site internet, les agences commerciales et les réseaux sociaux. L’entreprise propose ainsi une offre de services complète et adaptée aux habitudes de chacun.

En misant sur la digitalisation et la proximité avec ses clients, l’entreprise s’assure de rester à l’écoute des besoins de la population et de répondre aux enjeux d’un secteur en constante évolution.