SEAAL : Coupure d’eau dans ces 10 communes ce jeudi 23 janvier

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), a annoncé ce jeudi l’interruption du système de transfert d’eau lié au barrage de Kef Eddir , en raison d’une fuite sur une conduite principale.

Dans un communiqué, SEAAL a précisé que « les travaux sont en cours, sous la supervision de l’Agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT), afin de réparer la panne ».

Cette interruption entraînera, ce jeudi 23 janvier 2025, une coupure d’eau dans plusieurs communes de la wilaya de Tipaza, notamment :

Sidi Semiane,

Cherchell,

Sidi Ghiles,

Sidi Amar,

Menaceur,

Nador (Sidi Moussa),

Hadjout,

Merad,

Tipaa

et Sidi Rached.

SEAAL assure à ses clients résidant dans les communes concernées que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement une fois les travaux terminés et les réservoirs principaux remplis.

SEAAL : 387 millions de m³ d’eau distribués en 2024 à Alger et Tipaza

Parallèlement à cette actualité, la SEAAL a dressé un bilan positif de son activité en 2024. L’entreprise a distribué 387 millions de mètres cubes d’eau potable dans les wilayas d’Alger et de Tipaza, dont plus de 320 millions de mètres cubes ont été alloués à la wilaya d’Alger. Ces chiffres témoignent d’un approvisionnement continu en eau potable, malgré les défis liés à la gestion de cette ressource vitale.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans plusieurs communes jusqu’au 09 janvier

Selon un communiqué de la société, plus de 320 millions de mètres cubes ont été alloués à la wilaya d’Alger, dont 51% provenant des stations de dessalement, 27% des nappes phréatiques et 39% des ressources en surface. La wilaya de Tipaza a quant à elle bénéficié de 67 millions de mètres cubes, dont 38% issus des stations de dessalement.

Le communiqué souligne que le laboratoire central agréé par l’Algérienne de l’accréditation (ALGERAC) a effectué plus de 12 000 analyses physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que 282 000 tests de chlore. Les équipes techniques ont également réussi à récupérer 8 millions de mètres cubes d’eau, grâce à la réalisation de 28 000 interventions pour réparer les fuites, dont 23 000 à Alger et 5000 à Tipaza.

Dans le cadre de la protection de l’environnement, la SEAAL a traité 100 millions de mètres cubes d’eaux usées dans huit stations d’épuration, et a nettoyé 1 300 kilomètres de canalisations grâce à des techniques modernes pour améliorer l’efficacité du réseau.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL – ALGER : Coupure d(eau dans ces 04 communes suite à une rupture de canalisation

L’année 2024 a été marquée par une évolution numérique significative, avec le lancement d’une version mise à jour de la plateforme de paiement électronique Fatourati, qui a enregistré 320 000 transactions.

La plateforme Khadamaty a également été lancée pour offrir des services à distance, et un service de SMS a permis d’envoyer plus de 3 millions de messages pour rappeler aux abonnés leurs factures et les informer de toute perturbation.