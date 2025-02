SEAAL : Coupure d’eau dans ces 09 communes jusqu’au mercredi 05 février

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a informé, ce jour, sa clientèle de la programmation de travaux de maintenance périodique sur le système de transfert d’eau du barrage de Kef Eddir. Ces interventions, réalisées par l’Agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT), se dérouleront du lundi 3 février au mercredi 5 février 2025.

Ces travaux, bien que nécessaires pour garantir la pérennité des infrastructures, entraîneront des perturbations dans le programme de distribution d’eau potable au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Tipaza. Les localités concernées sont les suivantes :

Cherchell,

Sidi Ghiles,

Sidi Amar,

Menaceur,

Nador (Sidi Moussa),

Hadjout,

Merad,

Tipaza

et Sidi Rached.

SEAAL tient à rassurer ses usagers que ces perturbations sont temporaires et que le retour à un programme de distribution normal se fera progressivement à partir du mercredi 5 février 2025.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à moderniser et à optimiser les infrastructures hydrauliques, afin d’assurer un service de qualité à l’ensemble des citoyens. SEAAL rappelle qu’elle reste mobilisée pour minimiser les désagréments liés à ces opérations techniques et remercie sa clientèle pour sa patience et sa coopération.

Pour toute information complémentaire, les usagers sont invités à contacter le service clientèle de SEAAL ou à consulter les canaux officiels de communication de la société.

SEAAL : Une initiative pour une meilleure gestion des demandes et une plus grande proximité

Dans le souci d’améliorer la qualité de son service et de faciliter la communication avec ses clients, SEAAL a mis en place un service d’assistance téléphonique. Les habitants d’Alger et de Tipasa peuvent joindre un centre d’appel 7j/7 en composant le 1594.

Ce service permet aux citoyens de signaler des fuites, d’obtenir des informations sur leurs factures ou de poser des questions sur la qualité de l’eau.

Ce centre d’appel représente une avancée significative dans la gestion des demandes et des incidents, permettant à SEAAL de traiter les problèmes plus rapidement et efficacement. Les agents sont disponibles en arabe et en français pour répondre à toutes les questions.

Ce numéro vert complète les autres canaux de communication de SEAAL, tels que le site web, les agences commerciales et les réseaux sociaux, offrant ainsi une expérience client optimale et adaptée aux besoins de chacun.

Avec cette initiative, SEAAL confirme sa volonté d’être au plus près des citoyens et de répondre à leurs attentes de manière efficace et personnalisée. La société reste mobilisée pour minimiser les désagréments causés par les travaux de maintenance et remercie sa clientèle pour sa patience et sa coopération.