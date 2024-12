SEAAL : Coupure d’eau dans ces 02 communes d’Alger ce mardi 17 décembre

La Société des eaux et d’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé ce mardi un ajustement du programme de distribution d’eau potable dans plusieurs communes de la capitale. Cette décision fait suite à des travaux de déviation d’un canal principal.

Dans un communiqué, la SEAAL a précisé que la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Alger a programmé, ce mardi, des travaux de déviation d’un canal principal de 700 mm de diamètre, dans le cadre du projet d’aménagement de la route nationale numéro 11.

Ces travaux entraîneront une modification du programme de distribution d’eau potable dans plusieurs communes.

Les communes concernées sont : Staoueli au niveau de la zone de Belota, les cités 872 logements Bendada et Kaiti, ainsi que la commune de Cheraga au niveau de Bouchaoui El Bahri, les Dunes et la cité 602 logements.

La SEAAL a également assuré que l’alimentation en eau, selon le programme établi, reprendra progressivement une fois les travaux terminés et les réservoirs principaux remplis.

SEAAL : Une fuite majeure perturbe la distribution d’eau à Alger

Cette rupture importante, localisée dans une chambre d’inspection d’un clapet de décharge, nécessite une intervention d’urgence pour éviter une aggravation de la situation et des pertes d’eau considérables.

Les équipes techniques de la SEAAL, hautement qualifiées, sont mobilisées sur place pour mener à bien ces opérations délicates. Les premières étapes consistent à isoler la zone concernée et à procéder au découpage de la section de canalisation endommagée, une opération qui requiert une grande précision.

Une fois cette phase terminée, le remplacement de la partie défectueuse par un nouveau tronçon sera effectué.

Ces travaux d’urgence, bien que nécessaires, vont inévitablement entraîner des perturbations dans la distribution d’eau potable dans certaines zones, notamment celles déjà affectées par les travaux de déviation.

Afin de tenir informés les habitants des communes concernées, la SEAAL a mis en place un dispositif de communication spécifique. Des informations régulières sur l’avancement des travaux et les éventuels ajustements du programme de distribution sont diffusées via les réseaux sociaux.

Les équipes de la SEAAL sont pleinement conscientes de l’enjeu que représentent ces travaux et s’engagent à tout mettre en œuvre pour rétablir au plus vite une distribution d’eau régulière et de qualité.