SEAAL : Coupure d’eau dans 7 communes d’Alger à cause de l’instabilité électrique

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé des retards dans le programme de distribution d’eau potable au niveau de plusieurs communes situées à l’est de la capitale.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 juillet 2026, l’entreprise a expliqué que ces perturbations sont imputables à des instabilités sur le réseau d’alimentation électrique desservant les stations de pompage de la région est d’Alger.

Par conséquent, des décalages dans la distribution d’eau potable sont enregistrés dans les communes suivantes : Hraoua, Aïn Taya, El Marsa, Bordj El Bahri, Rouïba, Reghaïa et Bordj El Kiffan.

La SEAAL a toutefois tenu à rassurer les usagers, précisant que le retour au programme de distribution habituel s’effectuera dès la reprise totale de la production et du pompage à pleine capacité.

Incident technique à Bouira : Le ministre de l’Hydraulique au chevet des travaux à Tilesdit

En parallèle, le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, s’est rendu en personne tard dans la nuit de mercredi sur le site de la panne technique survenue sur la conduite de refoulement DN 1000, au niveau de la station de pompage SP1 dépendant de la chaîne de production de Tilesdit, dans la wilaya de Bouira.

Le ministre a inspecté l’avancement des interventions menées conjointement par les équipes de l’Algérienne Des Eaux (ADE), de la société Foremed et de l’Office National de l’Assainissement (ONA).

Lors de son inspection, le ministre a salué la réactivité et l’intervention immédiate des équipes techniques dès les premiers instants de l’incident.

🟢 A LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : jusqu’à 49 °C durant le week-end, voici les wilayas toujours en alerte

Il s’est félicité de la mobilisation des moyens humains et matériels ayant permis d’engager les réparations dans des conditions d’organisation rigoureuses, tout en donnant des directives fermes pour accélérer la cadence des travaux afin d’assurer la reprise du pompage dans les plus brefs délais.

« Le réapprovisionnement en eau potable reprendra progressivement et un retour à la normale sera opéré dans un court délai, grâce aux efforts soutenus de l’ADE et de l’ensemble des intervenants », a déclaré le ministre.

Mesures d’urgence et plan d’exception

Ce dernier a vivement salué la synergie des différents services sous la coordination de la wali de Bouira, soulignant également le soutien remarquable de la Protection civile, de Sonelgaz, ainsi que de l’Armée Nationale Populaire (ANP) pour préserver la continuité du service public.

Afin de pallier la baisse de pression et d’atténuer l’impact de cet incident sur la population localisée dans les zones touchées, les autorités ont rapidement déployé un plan d’urgence exceptionnel.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Italie renforce son partenariat sécuritaire avec l’Algérie : ce qui a été signé à Alger

D’une part, un dispositif de citernage massif a été mis en place avec le déploiement de plus de 40 camions-citernes en provenance des wilayas limitrophes, renforcés par les moyens logistiques de l’ANP.

D’autre part, une mesure d’urgence a consisté à raccorder temporairement le secteur nord de la ville de Bouira au système d’alimentation du barrage de Koudiat Acerdoune.

Cette solution de secours permet de soutenir l’approvisionnement en eau potable jusqu’à l’achèvement définitif des travaux de réparation et la remise en service complète de la conduite DN 1000.