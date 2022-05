SEAAL : coupure d’eau dans 6 communes d’Alger ce 18 mai

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé que l’alimentation en eau potable sera interrompue dans six (6) communes de la capitale aujourd’hui, le mercredi 18 mai 2022.

Selon le communiqué de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), l’approvisionnement en eau potable sera interrompu en raison de travaux de maintenance effectués par la SEAAL, au niveau de la commune de Staouéli. Cette coupure touchera six (6) communes, les travaux ont débuté ce mercredi 18 mai à 8h du matin et prendront fin demain, jeudi 19 mai à 4h du matin.

6 communes touchées par cette coupure

Ce même communiqué de la SEAAL, indique que ces travaux sont localisés au niveau de la commune de Staouéli. Et cela provoquera des perturbations dans l’alimentation en eau potable au niveau des communes suivantes :

Commune de Staouéli : cité Djilali, cité Mimosa, Cité Gomez, cité 138 logements, domaine Djilali et domaine Gomez.

Commune de Zeralda : centre ville, lotissement est et cité 500 logements.

Commune de Mahelma : chef-lieu, cité AADL 1200 logements, cité AADL 1400 logements, cité LPP Q35 Q10.

Commune de Ain Benian et de Hammamet en partie.

Commune de Chéraga : quartier de Bouchaoui Marine, logements de fonction PTT et les Dunes.

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a également confirmé que le réapprovisionnement en eau potable des habitants des quartiers concernés reprendra progressivement après la fin des travaux.