SEAAL : coupure d’eau dans 5 communes d’Alger ce mardi le 15 juillet

Cinq communes d’Alger seront touchées par une coupure d’eau potable demain, mardi 15 juillet, en raison de travaux de maintenance.

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une coupure dans l’approvisionnement en eau potable ce mardi le 15 juillet 2025. La raison ? Des travaux de maintenance.

« La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients que la Direction des Ressources en Eau de la wilaya d’Alger a programmé des travaux le lundi 14 juillet 2025 sur une conduite principale d’eau potable de 1000 mm de diamètre. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de réservoir de 15 000 m³ au niveau de la commune de Tessala El Merdja », lit-on dans un communiqué officiel de la SEAAL, publié en ce début de soirée.

Coupure d’eau à Alger : Quelles communes sont concernées ?

Dans son communiqué, la SEAAL ajoute que les travaux de maintenance vont entraîner une coupure d’eau dans cinq communes d’Alger. Il s’agit de Tessala Merdja, Douéra, Rahmania, Baba Hassen et enfin Khraïcia.

La SEAAL tient à informer ses clients résidant dans les communes concernées que la reprise de l’approvisionnement en eau potable « se fera progressivement après la fin des travaux et le remplissage des réservoirs principaux ».

🟢 À LIRE AUSSI : Attention à l’eau que vous buvez ! L’APOCE tire la sonnette d’alarme

SEAAL : Une situation financière préoccupante

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) fait face à une situation financière préoccupante avec des créances impayées s’élevant à près de 22 milliards de dinars algériens. Cette information a été communiquée par Adel Babou, directeur de la communication et du développement durable de l’entreprise, lors d’une journée d’information.

La SEAAL, qui assure la distribution d’eau et l’assainissement dans les wilayas d’Alger et de Tipaza, lance un appel pressant à ses clients pour régulariser leur situation. Cette démarche est cruciale pour permettre à l’entreprise de maintenir et d’améliorer la qualité de ses services publics.

Cette accumulation de dettes représente un défi majeur pour la société qui doit continuer à assurer un service essentiel pour la population. La régularisation de ces impayés est présentée comme une condition nécessaire pour garantir la pérennité et l’amélioration des prestations de la SEAAL dans les régions concernées.

Face à cette situation, la direction de l’entreprise souligne l’importance d’une prise de conscience collective pour assurer la continuité d’un service public de qualité dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonelgaz se digitalise : voici comment régler vos factures en un clic via Baridimob