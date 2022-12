SEAAL : coupure d’eau dans 4 communes d’Alger ces 7 et 8 décembre

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé que l’approvisionnement en eau potable sera interrompu dans quatre communes de la capitale. Et ce, durant les deux journées d’aujourd’hui, mercredi 7 décembre et de demain, le jeudi 8 décembre 2022.

En effet, selon un communiqué de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), l’approvisionnement en eau potable sera interrompu, suite au raccordement d’une canalisation principale de la Station de dessalement d’eau de mer « SDEM El Marsa » par l’entreprise Hydro Aménagement. Donc, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger – SEAAL – informe ces clients que des travaux seront programmés ce Mercredi 07 décembre 2022 à partir de 12h00 jusqu’au Jeudi 08 décembre 2022 à 12h00.

Cette coupure d’eau touchera quelle communes ?

De plus, ces travaux, localisés au niveau de la commune du complexe Hydraulique Anglade à Harraoua, engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable, qui impactera 4 communes d’Alger, aujourd’hui et demain :

Le Mercredi 07 Décembre 2022 à partir de midi, l’alimentation en eau potable sera suspendue au niveau de :

Commune de Harraoua : en totalité

Commune de Bordj el Bahri : en totalité mis à part « Hai Gaaloul »

Mais aussi, le Jeudi 08 Décembre 2022, l’alimentation en eau potable sera suspendue au niveau des communes suivantes :

Commune de Ain Taya : en totalité

Commune d’El marsa : mis à part les quartiers « Carrière et Jean Bart ».

Pour conclure, la SEAAL rassure ses clients au niveau des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement une fois les travaux achevés. Un dispositif mobile de dotation en eau potable par camions citernes sera mis en place afin d’assurer l’alimentation aux usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).