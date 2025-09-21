SEAAL : Coupure d’eau dans 4 communes d’Alger ce lundi 22 septembre

Les habitants de plusieurs quartiers d’Alger doivent s’attendre à des perturbations dans leur approvisionnement en eau potable. La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé des travaux de maintenance essentiels qui impacteront la distribution dès ce lundi 22 septembre 2025.

Ces travaux se dérouleront sur un réservoir principal situé dans la commune de Kouba. En conséquence, le programme de distribution sera ajusté à Hussein Dey, et des coupures d’eau sont à prévoir dans les communes de Bir Mourad Raïs, Hydra, et El Biar.

La SEAAL rappelle à ses abonnés qu’ils peuvent obtenir des informations complémentaires en contactant le numéro vert 1594. Il est conseillé aux résidents de prendre leurs dispositions en prévision de ces perturbations.

SEAAL : 8 millions de mètres cubes d’eau économisés, une lutte acharnée contre le gaspillage

Dans un contexte de stress hydrique persistant, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) intensifie ses efforts pour préserver la ressource. Le bilan de l’année 2024 est éloquent : près de 8 millions de mètres cubes d’eau ont été économisés grâce à la réparation systématique des fuites sur les réseaux de distribution d’Alger et de Tipasa.

Face à une consommation quotidienne avoisinant le million de mètres cubes dans les deux wilayas, la rationalisation est devenue un enjeu stratégique majeur. Les équipes techniques de la SEAAL ont mené pas moins de 24 000 interventions de réparation en 2024, un effort colossal qui s’inscrit pleinement dans la politique nationale de sécurisation hydrique. Cette dynamique n’a pas faibli en 2025, avec déjà 11 855 nouvelles réparations enregistrées rien que pour le mois de juin.

Outre cette stratégie de maintenance préventive et corrective, la SEAAL veille à la qualité de l’eau distribuée. Chaque année, plus de 120 000 analyses sont réalisées sur l’ensemble du réseau, garantissant ainsi la conformité de l’eau aux normes de potabilité et la sécurité sanitaire pour près de 5 millions de bénéficiaires.

Le rapport annuel de l’entreprise met en lumière la diversité des sources d’approvisionnement. Sur les 387 millions de mètres cubes collectés en 2024, la wilaya d’Alger a bénéficié de 320 millions de m³, provenant à 51 % du dessalement, 27 % des eaux souterraines et 22 % des eaux de surface.

Pour Tipasa, les 67 millions de m³ alloués sont issus à 38 % du dessalement, 32 % des nappes phréatiques et 30 % des barrages.

En complément de ces actions techniques, des campagnes de sensibilisation sont menées pour ancrer une véritable culture de la sobriété hydrique chez les citoyens. Une démarche essentielle pour soutenir les investissements massifs dans les infrastructures de dessalement de l’eau de mer, considérées comme une alternative stratégique face à l’épuisement progressif des nappes souterraines et à la variabilité des précipitations.