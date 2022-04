SEAAL : coupure d’eau dans 2 communes d’Alger

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (Seeal) a annoncé des fluctuations dans le processus d’approvisionnement en eau potable dans les des communes de Douéra et Tessala el Merdja.

Aujourd’hui, dimanche 17 avril 2022, la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger procèdera à des travaux de réparation d’une fuite au avrilniveau d’un canal de distribution principale, cette perturbation prendra fin, ce dimanche 17 avril à partir de 22 heures.

2 communes d’Alger touchées par ces coupures

Ces travaux localisés au niveau du quartier Mohamed ben Mohamed dans la commune de Douéra, créeront des fluctuations et des perturbations de l’approvisionnement en eau potable au niveau des quartiers des communes suivantes : la commune de Douéra entièrement et la commune de Tessala al-Merdja au niveau des cités 1310 logements, 932 logements et 1032 logements.

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (Seeal) assure également à ses clients qui résident dans les quartiers concernés que le processus de réapprovisionnement en eau potable reprendra progressivement après la fin des travaux.

Seeal assurera également des équipements mobiles pour assurer l’approvisionnement en eau potable des usagers prioritaires, « établissements publics et hôpitaux ».