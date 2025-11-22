SEAAL : Coupure d’eau dans 12 communes pour des « raisons techniques »

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé aujourd’hui, samedi, que l’entreprise gérant la station de dessalement de l’eau de mer « Fouka 1 » à Tipaza a procédé à un arrêt temporaire de sa production pour des raisons techniques.

La SEAAL a précisé que cet arrêt engendrera un retard dans le programme de distribution d’eau potable, ce samedi 22 novembre 2025, au niveau des communes suivantes :

Koléa

Fouka

Douaouda

Chaiba

Attatba

Bou Ismaïl

Khemisti

Bouharoun

Aïn Tagourait

Sidi Rached

Tipaza

Hadjout

La SEAAL a également informé ses clients résidant dans les communes concernées que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement et de manière normale, après la reprise de la production au niveau de l’usine et le remplissage des réservoirs principaux.

Mostaganem : Lancement d’une nouvelle station de dessalement de 300 000 m³/jour à Sidi Laadjel

L’Algérie franchit une étape décisive pour sa sécurité hydrique. Le Président-Directeur Général du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi, représentant le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, a donné ce samedi le coup d’envoi officiel des travaux d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer.

Le site choisi est la zone de Sidi Laadjel dans la commune de Khadra (Daïra d’Achaacha), en présence de Ahmed Boudouh, Wali de Mostaganem.

Cette nouvelle installation est un pilier du Programme National Complémentaire de Dessalement d’Eau de Mer, approuvé en octobre 2025 par le Président Abdelmadjid Tebboune :

Capacité de Production : L’usine est conçue pour produire 300 000 m3/jour d’eau potable.

Le chantier s’étendra sur 36 mois, avec une première tranche de 150 000 m3/jour attendue en seulement 22 mois.

Un réseau de 250 km assurera l’acheminement de l’eau.

L’eau dessalée bénéficiera non seulement à Mostaganem, mais aussi à plusieurs wilayas voisines, renforçant considérablement l’approvisionnement régional.

Dans son allocution, Daoudi a rappelé l’objectif principal du projet : garantir la sécurité hydrique et l’approvisionnement en eau potable pour un total de 3 millions d’habitants.

Ce méga-chantier est également un puissant moteur économique et social pour la région :

Création d’environ 1500 emplois durant la période de pointe des travaux.

100 postes permanents seront assurés pour l’exploitation de l’usine.

Pour Mostaganem, wilaya à forte vocation touristique et agricole, ce projet est considéré comme une étape cruciale qui augmentera les taux d’investissement et d’emploi. Les habitants de la région ont exprimé leur grande joie de voir se concrétiser ce projet tant attendu.