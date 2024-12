SEAAL : Coupure d’eau dans 11 communes à partir de ce jeudi 12 décembre

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé ce jeudi une interruption momentanée de la distribution d’eau potable dans plusieurs communes de la wilaya de Tipaza.

Cette coupure est due à une rupture survenue au niveau d’un canal de dérivation de 1200 mm, alimenté par le barrage kaff eldir.

Selon un communiqué de la SEAAL, des travaux de réparation sont en cours, sous la supervision de l’Agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT). Les communes concernées par cette interruption sont :

Gouraya Larhat, Aghbal, cherchell Sidi Ghiles, Sidi Amar, Menaceiur, Nador (Sidi Moussa) Hadjout, Merad et Tipaza.

Cette nouvelle risque de provoquer des difficultés d’approvisionnement en eau pour les habitants de ces communes.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : perturbations de la distribution en eau dans 8 communes d’Alger durant 3 jours

La SEAAL a précisé que la distribution de l’eau reprendra progressivement son cours habituel dès que les travaux de réparation seront achevés et que les réservoirs de stockage principaux auront été remplis.

SEAAL : Un coup de fil suffit pour régler vos problèmes d’eau

La SEAAL révolutionne la relation avec ses clients. En mettant en place un numéro vert unique, le 1594, l’entreprise facilite la vie de ses abonnés. Fini les attentes interminables et les démarches fastidieuses, désormais, un simple appel suffit pour signaler une fuite, obtenir des explications sur une facture ou poser toutes les questions relatives à la qualité de l’eau.

Disponible 7j/7 et 24h/24, ce nouveau service, accessible en arabe et en français, témoigne de la volonté de la SEAAL de se rapprocher au maximum de ses clients. En centralisant les demandes et en mettant à disposition des agents qualifiés, l’entreprise s’engage à traiter chaque requête avec la plus grande réactivité.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans 10 communes en raison d’un taux de turbidité élevé

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de service. En parallèle, la SEAAL a développé d’autres outils de communication, tels que le site web, les agences commerciales et les réseaux sociaux, pour offrir à ses clients une expérience toujours plus personnalisée.

Avec ce numéro vert, la SEAAL marque un tournant dans sa relation avec ses abonnés. Une véritable bouffée d’air frais pour les habitants d’Alger et de Tipaza qui pourront désormais régler leurs problèmes d’eau en toute simplicité.