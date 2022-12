SEAAL : coupure d’eau dans 10 communes d’Alger ce 21 décembre

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé l’interruption de l’approvisionnement en eau potable dans dix (10) communes de la capitale. Et ce, durant la journée d’aujourd’hui, le mercredi 21 décembre 2022 à partir de 9 heures du matin, et ce pour une durée de 24 heures.

En effet, selon un communiqué de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), l’approvisionnement en eau potable sera interrompu, suite à des travaux au niveau de la station de traitement à Alger, ce qui engendrera des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable.

Ces perturbations d’approvisionnement en eau potable toucheront touchera quelles communes ?

De plus, ces travaux, localisés au niveau de la commune de Mahelma, engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable, qui impactera 10 communes d’Alger, aujourd’hui et pour une durée de 24 heures toucheront :

La commune de Tessala el Merdja

La commune d’El Rahmani

La commune de Zeralda

La commune de Mahelma

La commune de Staouéli

La commune d’Ain Benian

La commune de Hammamet

La commune de Baba H’cen

La commune de Douéra (Cités 1000, 2100 et 1400 logements, cités AADL 3254 et 3746 logements et cité Ben Djilali)

La commune de Birtouta et Ouled Chebel (Cité 3216 logements, cité 2160 logements et cité 1194 logements).

Pour conclure, la SEAAL rassure ses clients au niveau des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement une fois les travaux achevés. Mais aussi de la mise en place d’un dispositif mobile de dotation en eau potable par camions citernes afin d’assurer l’alimentation aux usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).