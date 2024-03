SEAAL CONNECT : Factures et infos clients désormais par SMS

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a lancé, en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile Mobilis, Djezzy et Ooredoo, un nouveau service d’envoi de SMS d’information et de notification à ses clients.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de digitalisation de la société et vise à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.

Désormais, les clients de la SEAAL pourront recevoir leurs factures d’eau et d’assainissement directement par SMS, sans attendre le délai classique d’impression et de distribution. Ce service permettra également d’informer les clients en cas de travaux de maintenance programmés, de survenance d’un problème technique pouvant affecter la continuité du service, ou de tout autre incident ou perturbation.

SEEAL CONNECT : Des messages pour une consommation d’eau plus responsable

Baptisé SEEAL CONNECT, ce service sera également utilisé pour sensibiliser les clients sur l’importance de l’économie de l’eau et son usage rationnel. Des messages de sensibilisation seront envoyés régulièrement pour encourager les citoyens à adopter des comportements responsables.

Le lancement de ce service d’envoi de SMS d’information et de notification s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation des services publics. Cette initiative permettra d’améliorer la qualité du service rendu aux citoyens, de simplifier les démarches administratives et de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance.