SEAAL : avis de coupure sur 7 communes d’Alger du 3 au 5 septembre

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé que l’approvisionnement en eau potable sera interrompu dans 7 communes de la capitale dès aujourd’hui, samedi 3 septembre et ce jusqu’au lundi 5 septembre 2022.

Selon le communiqué de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), l’approvisionnement en eau potable sera interrompu, suite à des travaux de réparation de six (06) fuites sur des canalisations principales d’adduction DN1000 et DN400 ainsi que le remplacement d’équipements hydromécaniques au niveau de stations de pompage et ce à partir du Samedi 3 Septembre 2022 à 20h jusqu’au Lundi 5 Septembre 2022 à 6h. Et ce dans le cadre de l’amélioration du service public de l’eau et de l’optimisation du fonctionnement de nos systèmes de transfert.

Quelles communes sont touchées par cette coupure d’eau ?

Ces travaux localisés au niveau des communes de Kheraicia, Baba Hacen et Draria sur le système d’adduction de la chaine des Hauteurs, engendreront :

– Une suspension de l’alimentation en eau potable au niveau de : la Commune d’El Achour ; Ain Allah (Commune de Dely Brahim).

Commune de Saoula : Quartier Rouaisse ; Lotissement Lazergui, Ben Merdja Mahfoud et cité Soummam

Localité de Bouchaoui (Commune de Cheraga)

– Des perturbations dans le programme de distribution en vigueur au niveau de :

Commune de Draria ; Commune de Ouled Fayet ; Commune de Souidania.

La SEAAL conclut en rassurant ses clients au niveau des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée du Lundi 5 septembre 2022. Un dispositif mobile de dotation en eau potable par camions citernes sera mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).