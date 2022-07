SEAAL : avis de coupure sur 2 communes d’Alger ce 31 juillet

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé que l’approvisionnement en eau potable sera interrompu dans deux communes de la capitale aujourd’hui, ce dimanche 31 juillet 2022.

Selon le communiqué, de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), l’approvisionnement en eau potable est interrompu en raison de travaux de réparation sur une canalisation principale de distribution, dans 2 communes d’Alger. La SEAAL va effectuer des travaux de réparation au niveau du canal principal de distribution d’eau, ces travaux ont débuté ce dimanche à 9h et prendront fin, le même jour à 22h.

2 communes touchées par cette coupure

Le communiqué indique que ces travaux sont localisés au niveau de Bois des Cars dans la commune de Dely Brahim. Et cela provoquera un arrêt complet de l’approvisionnement en eau potable au niveau des communes de Dely Brahim, en touchant Djenan Achabou, centre-ville de Dely Brahim, Petit Staouéli et Boulevard du 11 décembre. Mais aussi la commune de Chéraga, en touchant le centre-ville de Chéraga, rue Aissat Idir, 31 villas, Bouchaoui 1,2 et 3, lotissement Calmons, el Karia, route des Dunes et 107 logements.

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a également confirmé que le réapprovisionnement en eau potable des habitants des quartiers concernés reprendra progressivement après la fin des travaux.