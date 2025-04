SEAAL annonce une coupure d’eau dans ces 9 communes à partir du 15 avril

À partir de ce mardi 15 avril 2025, et jusqu’au mardi 22 avril, les habitants de plusieurs communes de la wilaya de Tipaza devront faire face à une nouvelle série de restrictions dans la distribution d’eau potable, annonce SEAAL.

Pour cause, des travaux techniques sur le système de transfert d’eau du barrage de Keddara, entrepris par l’Agence nationale des barrages et transferts, selon le communiqué officiel de la SEAAL (Société des eaux et de l’assainissement d’Alger).

Le planning de distribution d’eau du 15 au 22 avril à Tipaza

La SEAAL annonce un ajustement temporaire des programmes de distribution, avec des fréquences réduites dans neuf localités de Tipaza, dont certaines déjà fragilisées par des coupures récurrentes.

Voici le nouveau programme de distribution mis en place pendant la période des travaux :

Un jour sur trois : Damous, Beni Mileuk, El Arhat, Aghbal, Sidi Semiane

La SEAAL assure un retour progressif au programme habituel dès le mercredi 23 avril.

Une ancienne polémique refait surface… 4 ans après : SEAAL fait une mise au point

Dans un autre registre, la SEAAL a également publié une mise au point en réponse à une vidéo virale, publiée ce dimanche 13 avril, montrant des dizaines de factures d’eau jetées dans une benne à ordures dans la localité de Mohous, commune de Bordj El Kiffan.

La vidéo a soulevé des questions sur la gestion des données clients et sur le sérieux du traitement des documents sensibles.

La société a réagi rapidement, affirmant, après une enquête préliminaire, que les 109 factures en question dataient de février 2021. « Ce sont des documents obsolètes, utilisant un ancien modèle et des enveloppes qui ne sont plus en circulation », précise SEAAL. Et d’ajouter que ces factures avaient été dûment remises à leurs destinataires à l’époque, soulignant l’étrangeté de leur réapparition quatre ans plus tard.

Un audit interne est en cours pour établir les circonstances exactes de cet incident. En parallèle, SEAAL réitère son engagement envers les normes strictes en matière de facturation. Notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles, en conformité avec la loi 18-07.