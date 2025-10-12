SEAAL annonce un changement du programme de distribution de l’eau à Alger

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients qu’elle a programmé, pour le lundi 13 octobre 2025, des travaux de réparation d’une fuite d’eau sur une conduite principale de distribution.

Ces travaux entraîneront une modification du programme de distribution de l’eau potable au niveau des communes de Chéraga et de Dely Ibrahim, a annoncé la société sur sa page facebook officielle cet après-midi.

SEAAL informe également ses clients résidant dans les communes concernées que la reprise de l’alimentation en eau, selon le programme habituel, aura lieu le mardi 14 octobre 2025.

SEAAL intensifie la lutte contre les fuites et le gaspillage

Face au stress hydrique croissant et à l’impact du changement climatique, la rationalisation de la consommation d’eau est devenue une priorité stratégique en Algérie. À Alger et Tipasa, où la consommation atteint près d’un million de m³ par jour, SEAAL intensifie ses efforts pour améliorer la performance du réseau.

En 2024, près de 8 millions de m³ ont été économisés grâce à plus de 24.000 réparations de fuites. La dynamique se poursuit en 2025 avec plus de 11.800 interventions en juin. Ces actions s’inscrivent dans la politique nationale axée sur la réduction des pertes et la diversification des sources d’approvisionnement, incluant dessalement, eaux souterraines et de surface.

🟢 À LIRE AUSSI : Réunion du Gouvernement : Cap sur les énergies renouvelables et la gestion de l’eau

SEAAL veille aussi à la qualité de l’eau grâce à des contrôles rigoureux (plus de 120.000 analyses par an). Parallèlement, l’État investit dans le dessalement et mène des campagnes de sensibilisation pour encourager une consommation responsable et durable.

Qualité d’eau dans les robinets : la SEAAL rassure ses clients

Le 9 août dernier, la SEAAL a publié les résultats des analyses de la qualité de l’eau du robinet distribuée durant le deuxième trimestre de l’année en cours. « Ces résultats montrent que la qualité de l’eau distribuée répond à toutes les normes nationales et internationales de potabilité », a rassuré la société dans une publication sur sa page Facebook.

« Sous la supervision de son laboratoire central accrédité selon la norme ISO 17025 par l’organisme algérien d’accréditation, effectue chaque année plus de 120 000 analyses sur des échantillons prélevés à différents points du réseau de production et de distribution pour garantir la qualité et le standard de l’eau », a-t-elle ajouté.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo instable en Algérie : alerte pluies orageuses dans plusieurs wilayas ce dimanche 12 octobre

Par ailleurs, la SEAAL a réitéré son engagement permanent à fournir une eau de haute qualité répondant aux besoins quotidiens des citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Le dépistage et le diagnostic précoce, moteur de l’égalité d’accès aux soins en Algérie