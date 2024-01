SEAAL annonce des perturbations dans plusieurs municipalités d’Alger ces 16 et 17 janvier

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé des ajustements majeurs dans son programme de distribution d’eau dans plusieurs quartiers de la capitale.

En effet, ces modifications, entrées en vigueur aujourd’hui et se poursuivant jusqu’à mercredi, sont le résultat de travaux visant à reconfigurer le tracé d’une canalisation principale de distribution, d’un diamètre de 700 mm, du mardi 16 janvier 2024 au mercredi 17 janvier 2024.

La municipalité de Bir El Kheir, plus précisément, sera le site des travaux, entraînant des ajustements significatifs dans le programme de distribution d’eau pour plusieurs quartiers.

Liste des quartiers affectés par ces travaux

Les zones touchées comprennent la Rive verte, le quartier 987 logements, le quartier 96 logements Abela, la rue Mohammed Ziane, le quartier Abane Ramdane Ali Khoudja, Ali Seghir Diab Issa, Alzena El Hadj Mador El Hadj Nafea, Saïdi Ahmed Arabi Tebessi Bounaama, le quartier 40 logements Dallas Castor Mouhous, la ferme Zitouni, la coopérative du Bonheur, le colonel Amirouche, le quartier 124 logements Ali Tunisien, et le quartier 200 logements Tarkoui privé Mouhous dans la municipalité de Bir El Kheir.

De plus, les secteurs de Lido Cour 1 et 2, ainsi que Tamares dans la municipalité de Mohammadia, seront également affectés.

Les travaux, planifiés du mardi au mercredi, auront des répercussions temporaires sur le programme de distribution d’eau. SEAAL tient à informer ses clients résidant dans les quartiers concernés que le retour au programme habituel se fera progressivement après la fin des travaux.

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a également assuré ses clients de ces quartiers que des mesures ont été prises pour minimiser les désagréments pendant cette période. La société encourage la compréhension de ses abonnés et les assure que tout est mis en œuvre pour garantir un retour à la normale dans les plus brefs délais.