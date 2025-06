SEAAL annonce des coupures d’eau ce 30 juin dans ces communes

La société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses abonnés qu’elle procédera, ce lundi 30 juin 2025, à des travaux de réparation d’une fuite sur une canalisation principale de 700 mm de diamètre dans la commune d’Ouled Fayet.

Cette intervention, qualifiée d’urgente, entrainera une modification temporaire du programme de distribution d’eau potable dans les communes suivantes :

Ouled Fayet

Souidania

SEAAL rassure les citoyens concernés que la reprise progressive du programme habituel de distribution interviendra dès l’achèvement des travaux et le remplissage des réservoirs principaux.

L’entreprise appelle à la compréhension de ses clients, tout en recommandant une gestion rationnelle de l’eau durant cette période.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des efforts de SEAAL continus de modernisation des infrastructures hydrauliques à Alger, visant à améliorer la qualité et la fiabilité du service en période estivale, souvent marquée par une forte demande en eau.

Une ferme aquacole voit le jour à Tizi-Ouzou : un nouveau souffle pour l’économie locale

À plusieurs centaines de kilomètres à l’est, c’est une autre forme de gestion durable des ressources qui prend vie. Dans la commune de Mizrana, daira de Tigzirt, une ferme aquacole spécialisée dans l’élevage intensif de poissons marins vient d’être inaugurée.

Implantée à Tahaoucht, ce projet est porté par un investisseur privé ambitieux à travers la société Poissons d’Or.

Dotée de quatre cages flottantes pour un total de 1.4 million d’alevins (dorades et loups de mer), la ferme bénéficie du soutien de l’Agence nationale de développement, de l’investissement et de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR).

Elle est appelée à se développer pour inclure huit cages d’ici mars 2026, devenant ainsi un véritable complexe aquacole.

Outre sa contribution à la sécurité alimentaire, cette initiative devrait générer plus de 30 emplois discrets : plongeurs, marins, patrons de pêche, mécaniciens, ouvriers et agents spécialisés.

Le porteur du projet, Ali Lounis, a souligné que cette ferme répondra à une partie importante de la demande locale en poissons de qualité.

Un modèle de développement pour les régions côtières

Le maire de Mizrana, Said Boussahla, s’est réjoui de ce projet structurant dans une commune au tissu industriel limité, en soulignant à la fois ses retombées économiques et sociales.

Il a également annoncé la mise à disposition de 52 lots de terrain pour d’éventuels investisseurs dans l’aquaculture, encourageant ainsi l’essor de cette filière porteuse.

Le vice-président de l’APW de Tizi-Ouzou, Hacene Argradj, a pour sa part salué l’engagement de l’investisseur et plaidé pour la réhabilitation des zones d’activités à travers toute la wilaya.

Enfin, le promoteur a annoncé son intention de développer des activités connexes (transport, logistique, formation), créant un écosystème complet autour de la production aquacole.