SEAAL – ALGER : Perturbations dans la distribution d’eau dans plusieurs communes

Un incident technique de grande ampleur perturbe actuellement l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs secteurs de la capitale. La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce mercredi, une modification substantielle de son calendrier de distribution habituel.

En effet, selon le communiqué de la SEAAL, une fuite importante a été localisée sur une conduite principale de distribution d’un diamètre de 500 mm, située au niveau de la route wilayale 111 (Oued Romane), dans la commune d’El Achour.

Cette avarie entraîne des retards dans le calendrier habituel d’approvisionnement. Les zones impactées sont les suivantes :

Commune de Draria : Oued Tarfa, Cité 1600 logements, Cité 300 logements, Cité 250 logements, Sebala, Route de Tixeraïne, Cité 300 logements LSP, Cité Radar et Cité 330 logements LSP.

: Oued Tarfa, Cité 1600 logements, Cité 300 logements, Cité 250 logements, Sebala, Route de Tixeraïne, Cité 300 logements LSP, Cité Radar et Cité 330 logements LSP. Commune d’El Achour : Cité AADL Sebala, Cité 20 Août, Cité 40 logements CNEP et Cité H.

: Cité AADL Sebala, Cité 20 Août, Cité 40 logements CNEP et Cité H. Commune de Saoula : Cité Rouaïs, Cité Belmerdja Mahmoud et Cité la Soummam.

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La SEAAL rassure ses usagers que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement dès la fin des travaux de réparation.

SEAAL : Khaled Mehiz élu à la Fédération de l’Hydraulique

Parallèlement à ces défis opérationnels, la SEAAL a tenu à féliciter officiellement M. Khaled Mehiz, Secrétaire Général du syndicat d’entreprise de la SEAAL, pour son élection en tant que membre du bureau de la Fédération de l’Hydraulique (Fédération du secteur de l’Irrigation/Hydraulique).

Cette élection est perçue par l’entreprise comme le couronnement d’un parcours dédié à la défense des intérêts des travailleurs. Dans un communiqué chaleureux, la direction souligne :

« Cette élection reflète la confiance dont jouit M. Mehiz au niveau du secteur de l’hydraulique et récompense ses efforts constants au service des employés. »

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La direction de la SEAAL lui a exprimé ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions, y voyant un signe de dynamisme et d’excellence pour l’ensemble du secteur.

Si l’urgence est aujourd’hui sur le terrain à Oued Romane pour rétablir le service aux citoyens, la SEAAL renforce également son influence institutionnelle, démontrant une vitalité tant technique qu’humaine.