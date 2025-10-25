SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans 9 communes ce lundi 27 octobre

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients de la programmation d’une opération de réparation d’une fuite importante sur une conduite principale de transport d’eau au niveau de la commune de Ben Aknoun.

Ces travaux entraîneront une coupure de l’alimentation en eau potable le lundi 27 octobre au niveau des communes suivantes :

Dely Brahim : Totalement, à l’exception de Aïn Allah.

: Totalement, à l’exception de Aïn Allah. Chéraga : Totalement, à l’exception de Les Dunes et Bouchaoui.

: Totalement, à l’exception de Les Dunes et Bouchaoui. Ben Aknoun

Bouzaréah

El Biar

Béni Messous

Oued Koriche : Beaux-Fraisiers

: Beaux-Fraisiers Bologhine : Zeghara.

: Zeghara. Raïs Hamidou : Cité des Oiseaux (El Assafir), La Vigie, Sidi El Kebir et Mabrouk Belhassen.

La SEAAL informe ses clients résidant dans les communes concernées que la reprise de l’alimentation en eau potable selon le programme habituel se fera à la fin des travaux et après le remplissage des réservoirs principaux, à partir du mardi 28 octobre 2025.

SEAAL en première ligne pour la campagne nationale « Un million d’arbres »

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a marqué de son empreinte la Campagne Nationale de Reboisement « Un million d’arbres en 24h », organisée ce samedi 25 octobre 2025.

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et en partenariat avec l’association « Algérie Verte », cette initiative, placée sous le slogan « Verte, si Dieu le veut », célébrait la Journée Nationale de l’Arbre.

L’engagement de la SEAAL a été salué par une présence officielle notable. À Alger, les opérations de plantation se sont déroulées en présence du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et de Mohamed Abdelnour Rabehi, Wali de la wilaya d’Alger.

Simultanément, à Tipaza, le Centre d’Enfouissement Technique de Sidi Rached accueillait Ali Moulay, Wali de la wilaya, ainsi que les autorités locales et sécuritaires des deux régions. Des cadres de la SEAAL, des représentants de la société civile et de diverses associations ont également pris part à l’effort collectif.

La contribution de la SEAAL à cette vague de verdure a été des plus concrètes. Soucieuse d’assurer la survie des jeunes plants, la société a efficacement mobilisé ses ressources, notamment en fournissant des citernes d’eau dédiées à l’arrosage.

Les participants ont pu bénéficier de poches d’eau rafraîchissantes. De plus, dans une démarche de sensibilisation, des T-shirts et des casquettes frappés du logo de la SEAAL ont été distribués aux enfants, visant à ancrer la culture de la protection de l’environnement dès le plus jeune âge.

Par cette participation active et visible, la SEAAL réaffirme son rôle bien au-delà de sa mission première. Elle renouvelle son engagement constant en faveur des efforts nationaux pour la protection de l’environnement, le renforcement du couvert végétal et la réalisation du développement durable.

Une action significative qui s’inscrit pleinement dans la vision d’une « Algérie verte », conformément à l’ambition nationale.