SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans plusieurs communes jusqu’au 2 septembre

Les clients de la Société des eaux et d’assainissement d’Alger (SEAAL) devront prendre leurs dispositions en ce début de mois.

L’entreprise publique a annoncé ce mardi 1er septembre 2026 la survenue d’un incident technique au niveau d’une station de pompage, entraînant des perturbations directes dans le calendrier habituel de distribution de l’eau potable.

Cette panne imprévue impacte principalement l’ensemble de la commune de Béni Messous, mais aussi celle de Dely Ibrahim (à l’exception du quartier Aïn Allah).

La municipalité de Chéraga enregistre également des retards de distribution, bien que les zones de Bouchaoui et du quartier Les Dunes restent épargnées par la mesure.

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Afin de rassurer les résidents touchés par ces coupures temporaires, la SEAAL indique que ses équipes techniques sont mobilisées sur le terrain pour résorber l’incident.

Le retour à la normale et la reprise progressive du programme d’alimentation en eau sont annoncés pour ce mercredi 2 septembre 2026.

Tipaza : Vaste campagne de coupures pour recouvrir les créances impayées à Cherchell

Parallèlement aux contraintes de la capitale, la SEAAL durcit le ton à Tipaza. L’entreprise mène une vaste campagne d’interruption du service d’eau. Elle cible directement les abonnés en retard de paiement à Cherchell. Cette action s’inscrit dans un plan stratégique de recouvrement des créances impayées.

Dans un communiqué officiel, la direction invoque un impératif d’équilibre financier. Le recouvrement des dettes accumulées reste indispensable. Il garantit la pérennité et la qualité du service public de l’eau pour toute la collectivité.

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La compagnie lance un appel pressant. Les abonnés concernés doivent régulariser leur situation sans délai. Ils peuvent se rendre en agence commerciale ou utiliser les plateformes numériques de l’entreprise. Un règlement rapide accélère le rétablissement du robinet.

Pour éviter de telles coupures, la SEAAL rappelle l’existence de plusieurs facilités. Les usagers peuvent échelonner leurs dettes selon leurs capacités financières.

Ils disposent aussi du paiement électronique à distance via les plateformes « Fatourati » et « Wakalati », ainsi que d’options de prépaiement pour mieux maîtriser leur budget.

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