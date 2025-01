SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans plusieurs communes jusqu’au 09 janvier

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une interruption de la distribution d’eau potable dans plusieurs communes de la capitale, en raison de travaux d’urgence sur une canalisation principale.

Les communes concernées par cette coupure sont : Bouzareah, Beni Messous, Ben Aknoun, Oued koriche (Beau-Fraisier), Bologhine (Zeghara et Diar El Khaloua), et Raïs Hamidou (Sidi El Kebir).

Selon un communiqué de la SEAAL, ces travaux, rendus nécessaires par une importante fuite sur la canalisation, devraient impacter la distribution d’eau dans ces zones.

La société a assuré que le rétablissement du service se fera progressivement à partir de jeudi 9 janvier 2025.

Pourquoi ces coupures sont nécessaires ? Ces interventions, bien que perturbantes pour le quotidien des usagers, sont indispensables pour assurer la pérennité du réseau de distribution d’eau potable et garantir une qualité de service optimale à long terme.

Consciente des désagréments occasionnés, la SEAAL tient à rassurer ses clients que ses équipes sont mobilisées en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin d’effectuer ces travaux dans les meilleurs délais et de minimiser les impacts sur l’alimentation en eau. L’objectif est d’améliorer sans cesse la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement.

SEAAL : Un numéro vert pour une réactivité accrue face aux coupures d’eau

Face aux désagréments liés aux coupures d’eau et aux fuites, l’entreprise met en place un numéro vert unique, le 1594, accessible 24h/24 et 7j/7.

Désormais, les habitants d’Alger et de Tipaza peuvent joindre à tout moment un conseiller SEAAL pour signaler une urgence, obtenir des explications sur leur facture ou simplement poser une question. Les agents, bilingues français et arabe, sont formés pour apporter des réponses claires et immédiates.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de rapprochement entre l’entreprise et ses abonnés. En facilitant la communication, la SEAAL espère renforcer le lien de confiance avec les citoyens et améliorer la qualité de service.

Ce nouveau canal de communication vient compléter les outils déjà existants, tels que le site internet, les réseaux sociaux et les agences commerciales, offrant ainsi une solution adaptée aux habitudes de chacun.

En misant sur la digitalisation et la proximité, la SEAAL démontre sa capacité à s’adapter aux enjeux d’un secteur en constante évolution et à répondre aux attentes de ses clients.