SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans ces 4 communes jusqu’au dimanche 18 janvier

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 janvier 2026, que des travaux de réparation urgente sur une conduite principale entraîneront des perturbations dans la distribution d’eau potable durant la journée de demain.

Une fuite importante a été localisée tôt ce vendredi matin sur une canalisation majeure de transfert située dans la commune d’Alger-Centre. Afin de procéder aux réparations nécessaires, la SEAAL se voit contrainte de suspendre ou de réduire le flux de distribution dans plusieurs secteurs de la capitale.

L’impact des travaux se fera ressentir principalement le samedi 17 janvier 2026 au niveau des localités suivantes :

Alger-Centre : Notamment les rues Hariched et Debbih Cherif .

: Notamment les rues . Bab El Oued : La totalité de la commune est concernée.

: La totalité de la commune est concernée. La Casbah : Des perturbations partielles sont à prévoir.

: Des perturbations partielles sont à prévoir. Bologhine : Le boulevard Colonel Abderrahmane Mira et la rue Omar Lounas seront particulièrement touchés.

La SEAAL rassure les usagers des zones impactées que ses équipes techniques sont mobilisées sur le terrain pour finaliser les interventions dans les meilleurs délais. La reprise progressive du programme de distribution habituel est programmée pour le dimanche 18 janvier 2026.

SEAAL : Vers une accélération du recouvrement des créances pour garantir la pérennité du service public

Dans l’optique de préserver son équilibre financier tout en assurant la continuité de l’approvisionnement en eau potable, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) mise sur une stratégie alliant rigueur managériale et performance opérationnelle.

La SEAAL intensifie ses efforts. Sous l’égide de son Directeur Général Adjoint, Amine Hamadene, l’entreprise a organisé un séminaire dédié à la présentation et à la généralisation de son plan d’action à moyen terme (2026–2028). Cette rencontre a ciblé deux centres névralgiques de la production d’eau : les complexes de Boudouaou et de Taksebt.

Selon le communiqué de la SEAAL, ces rencontres s’inscrivent dans une démarche prospective impulsée par la Direction Générale. L’objectif est d’impliquer l’ensemble des cadres et des travailleurs dans la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise.

Plusieurs axes majeurs ont été au cœur des débats :

Le plan d’action 2026–2028 : une feuille de route pour les trois prochaines années.

Les enjeux économiques : faire face aux défis financiers pour maintenir la stabilité de l’institution.

Les grands projets : présentation des chantiers structurants programmés.

Au-delà de la planification, le séminaire a laissé une large place aux échanges sur des thématiques de terrain. La santé et la sécurité au travail, ainsi que l’exigence de la qualité de l’eau produite, ont été réaffirmées comme des priorités absolues.

Toutefois, le message central de la Direction Générale a porté sur la santé financière de l’entreprise. Hamadene a exhorté les équipes à faire preuve de discipline et de responsabilité pour assurer la continuité du service public. Il a notamment insisté sur la nécessité de doubler d’efforts en matière de facturation et de recouvrement des créances, levier indispensable pour garantir l’équilibre budgétaire de la SEAAL.

En conclusion, le Directeur Général Adjoint a appelé à une synergie accrue entre les différentes directions. L’amélioration de la performance sur le terrain reste, selon lui, la clé de voûte pour élever la qualité du service rendu aux citoyens.