SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans ces 12 communes jusqu’au mercredi 19 février

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a informé ses clients d’une interruption programmée de la distribution d’eau dans plusieurs communes de la capitale, les lundi 17 et mardi 18 février 2025.

Cette coupure fait suite à des travaux de déviation de trois canaux principaux au niveau de Tassala El Merdja, menés par la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Alger dans le cadre du projet de dédoublement de la Route Nationale N°67.

SEAAL : Voici les communes concernées par l’interruption totale

Les communes touchées par une interruption totale de la distribution d’eau sont les suivantes :

Douera

Rahmania

Ouled Fayet

Souidania

El Achour

Draria

Saoula (partiellement)

Bouchaoui (Chéraga)

Aïn Allah (Dali Ibrahim)

Par ailleurs, des fluctuations dans le programme de distribution sont à prévoir dans les zones de :

Baba Hassan

Khraicia

Tessala El Merdja

La SEAAL a tenu à rassurer ses clients en précisant que le programme habituel de distribution reprendra à partir du mercredi 19 février 2025, une fois les travaux achevés et les réservoirs principaux remplis.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des projets d’infrastructure visant à améliorer les réseaux de transport et de distribution dans la région.

SEAAL renforce son service client avec un numéro vert

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter le service clientèle de la SEAAL ou consulter le site officiel de l’entreprise.

En effet, la SEAAL a mis en place un service d’assistance téléphonique accessible 7 jours sur 7 pour les habitants d’Alger et de Tipasa.

En composant le numéro vert 1594, les clients peuvent désormais contacter un centre d’appel pour toute demande liée à leurs services. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité du service et à renforcer la proximité avec les abonnés.

Que ce soit pour signaler une fuite, obtenir des informations sur une facture ou s’informer sur la qualité de l’eau le centre d’appel est disponible pour répondre à toutes les questions. Les agents, formés pour fournir des réponses claires et précises, sont joignables en arabe et en français.

Le numéro vert 1594 vient compléter les autres moyens de communication déjà disponibles, tels que le site web, les agences commerciales et les réseaux sociaux. L’objectif est d’offrir une expérience client optimale, en s’adaptant aux habitudes des consommateurs et aux évolutions technologiques.

Par ailleurs, la SEAAL a également lancé l’application SEAAL CONNECT, qui permet aux clients de :

Consulter leur consommation d’eau en temps réel.

Suivre l’état de leurs factures.

Déclarer une fuite ou une panne.

Recevoir des notifications personnalisées.

En somme, la SEAAL multiplie les initiatives pour améliorer ses services et renforcer la confiance avec ses clients. Grâce au numéro vert 1594 et à l’application SEAAL CONNECT, l’entreprise s’engage à être plus réactive, transparente et proche des besoins de ses abonnés.