SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans ces 11 communes jusqu’au jeudi 12 février

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, dans un communiqué, des travaux de réparation urgents suite à une fuite importante sur une conduite principale de transfert (diamètre 1000 mm) située dans la commune de Tassala El Merdja.

Les travaux débuteront ce mercredi 11 février 2026 et entraîneront des retards significatifs dans les programmes de distribution habituels.

Le plan de distribution sera impacté au niveau des localités suivantes :

Tessala El Merdja (partiellement)

Douéra

Baba Hassen

Khraicia

Draria

El Achour

Saoula (partiellement)

Dely Ibrahim (quartier Aïn Allah)

Ouled Fayet

Souidania

Chéraga (quartier Bouchaoui)

SEAAL rassure ses usagers résidant dans les communes impactées que le rétablissement du programme de distribution habituel se fera progressivement à partir du jeudi 12 février 2026.

Eau potable à Alger : Les équipes de la SEAAL mobilisées pour moderniser le pompage à Ben Zin

Dans le cadre de l’amélioration de ses infrastructures, les équipes de la SEAAL sont intervenues ce mardi 10 février 2026 au niveau du complexe hydraulique de pompage Benzin, situé dans la commune d’Alger-Centre.

Cette opération a consisté en l’installation d’un nouveau groupe de pompage, une pièce maîtresse destinée à sécuriser le transfert de l’eau potable vers le réservoir de Bordj Boulila. Cette modernisation vise directement à garantir la pérennité et la stabilité de l’approvisionnement pour les résidents des hauteurs de la capitale.

Créances impayées : La SEAAL passe à l’offensive

Parallèlement à ces impératifs techniques, l’entreprise engage un bras de fer avec ses clients débiteurs. Depuis le 7 février 2026, une vaste opération de recouvrement est déployée sur le terrain. L’objectif est d’assainir la situation financière de la société en ciblant les abonnés retardataires.

La direction de la SEAAL se montre ferme : des mesures de suspension de l’alimentation en eau potable seront appliquées sans délai pour les foyers et entités n’ayant pas soldé leurs redevances.

Des solutions de paiement diversifiées

Pour éviter ces suspensions radicales, la SEAAL exhorte ses clients à régulariser leur situation au plus vite. L’entreprise rappelle que plusieurs canaux de paiement simplifiés sont à leur disposition :