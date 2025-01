SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans ces 04 communes suite à une rupture de canalisation

Alger, le 10 janvier 2025 – La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a informé ses clients d’une rupture sur une canalisation principale d’eau potable, survenue ce vendredi 10 janvier au niveau de la commune d’El Mouradia.

Les travaux de réparation en cours entraîneront une interruption totale de la distribution d’eau potable dans la commune d’El Madania.

Les habitants des rues Mohammed Zekkal et Capitaine Nourreddine Mennani à Sidi M’hamed, des rues Didouche Mourad et Krim Belkacem à Alger-Centre, ainsi que de l’avenue du Colonel Ahmed Bouguerra à El Biar seront également touchés par cette coupure.

SEAAL rassure ses clients en précisant que la distribution d’eau potable sera progressivement rétablie dès la fin des travaux de réparation.

SEAAL : Un numéro vert pour une gestion de l’eau plus fluide

Afin de maintenir une communication fluide avec ses clients, notamment en période de perturbations, SEAAL rappelle les différents moyens à disposition pour contacter ses services.

En effet, en mettant en place un numéro vert, 15 94, accessible 24h/24 et 7j/7, l’entreprise répond à une demande croissante de réactivité et de disponibilité.

Les habitants d’Alger et de Tipaza peuvent désormais joindre directement un conseiller en arabe ou en français pour toutes leurs questions liées à l’eau : factures impayées, qualité de l’eau, fuites, etc.

Ce nouveau service, couplé à la plateforme en ligne SEAAL CONNECT, offre aux usagers une gestion plus autonome et personnalisée de leur contrat.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de moderniser les services publics et de faciliter la vie des citoyens. En multipliant les canaux de communication et en optimisant les procédures, la SEAAL répond aux enjeux de la digitalisation et place le client au cœur de ses préoccupations.