SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans 5 communes ce vendredi 25 juillet

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé un ajustement de son programme de distribution d’eau potable dans cinq communes situées à l’est de la capitale.

Cette modification fait suite à l’arrêt temporaire de la production de la station de dessalement d’eau de mer d’El Marsa.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la SEAAL a précisé que les communes concernées par ce réaménagement sont El Marsa, H’raoua, Aïn Taya, Bordj El Bahri et Rouiba.

La société a tenu à rassurer ses clients, affirmant que le retour au programme de distribution habituel s’effectuera progressivement et de manière normale dès la reprise de la production au niveau de la station de dessalement.

La SEAAL signe plusieurs accords pour dynamiser l’innovation et la sous-traitance

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a marqué un tournant décisif hier, jeudi, en signant une série de conventions stratégiques visant à propulser l’innovation et à dynamiser la sous-traitance dans le secteur vital de l’eau et de l’assainissement. Ces accords, scellés à Alger, promettent d’améliorer significativement le service public pour les citoyens.

La cérémonie, présidée par Omar Bougueroua, Secrétaire général du ministère de l’Hydraulique, et Nacima Arhab, Secrétaire générale du ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, s’est tenue au Centre de formation aux métiers de l’eau de la SEAAL.

Un accord-cadre majeur a été signé entre Lyes Mihoubi, Directeur général de la SEAAL, et Lyes Abdoun, Directeur général d’Algeria Venture. Cette collaboration permettra à l’accélérateur public de fournir des programmes de formation spécialisés pour les start-up évoluant dans l’économie verte.

L’objectif est clair : intégrer des solutions innovantes et des technologies de pointe pour relever les défis de la SEAAL, tout en contribuant activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Algérie. Cet accord mise sur l’innovation ouverte, favorisant le partage de connaissances et les partenariats pour trouver des réponses concrètes aux problématiques rencontrées.

Dans une démarche visant à faciliter l’intégration des micro-entreprises, la SEAAL a également signé une convention avec l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat (NESDA), représentée par son Directeur général, Bilal Achacha. Grâce à cet accord, la SEAAL rejoindra la plateforme numérique dédiée à la sous-traitance de la NESDA.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la lignée d’un mémorandum d’entente signé en mars dernier, vise à simplifier l’accès des jeunes porteurs de micro-projets aux contrats de sous-traitance avec les entreprises publiques.

En parallèle, la SEAAL a concrétisé son engagement en signant des conventions directes avec plusieurs micro-entreprises spécialisées dans le bâtiment et la plomberie. Ces partenariats permettront à ces petites structures de participer activement à la réalisation de projets d’envergure dans les wilayas d’Alger et de Tipasa.

Les représentants des ministères ont salué ces initiatives, soulignant leur importance pour l’économie nationale. Omar Bougueroua a réaffirmé l’engagement de son ministère à soutenir pleinement les start-up, insistant sur la volonté d’étendre l’utilisation des technologies modernes, notamment dans le domaine de l’irrigation.

Nacima Arhab a, quant à elle, mis en lumière la double ambition de ces conventions : apporter des solutions concrètes aux défis de la SEAAL tout en offrant des débouchés commerciaux aux produits et services des start-up.

Elle a révélé que le premier projet issu de ces accords concernera le crucial secteur du dessalement de l’eau de mer.

La rencontre a également été l’occasion pour plusieurs start-up de présenter leurs projets novateurs, allant des solutions écoresponsables pour l’assainissement à la facilitation du paiement électronique des factures d’eau.

La NESDA a également profité de l’événement pour présenter en détail sa plateforme numérique de sous-traitance, un outil prometteur pour l’écosystème entrepreneurial algérien.

Ces conventions marquent une étape significative vers une gestion de l’eau et de l’assainissement plus moderne, plus efficiente et plus inclusive en Algérie.