SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans 2 communes ce jeudi 18 septembre

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a publié un communiqué annonçant des perturbations dans la distribution d’eau potable. Une panne a été enregistrée ce jeudi 18 septembre 2025, sur un canal de distribution principal, ce qui a rendu nécessaires des travaux d’urgence pour rétablir la situation.

Ces travaux, qui se déroulent dans la commune d’El-Kouba, sont en cours. La SEAAL a précisé que cet incident allait provoquer un décalage dans le programme habituel de distribution, et que le retour à la normale se ferait dès la fin des opérations.

Les zones impactées par ce retard dans l’approvisionnement en eau sont les communes de Bach Djerrah et Bourouba.

Bien que ces travaux d’urgence puissent causer des désagréments, ils sont absolument nécessaires pour garantir la fiabilité et la continuité de l’approvisionnement en eau.

Ces interventions techniques permettent de maintenir le bon fonctionnement des infrastructures essentielles et de prévenir des problèmes plus importants à l’avenir.

Blida : Le ministre Saïd Sayoud donne des instructions strictes concernant l’eau

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, accompagné du ministre des Ressources en eau, Taha Derbal, a entamé une visite de terrain dans la wilaya de Blida par une réunion tenue dans la salle des conférences, en présence des autorités militaires et locales.

L’ouverture de la séance a été marquée par une présentation du wali de Blida, mettant en lumière les principaux indicateurs relatifs à l’approvisionnement en eau, ainsi que les mesures prises pour améliorer le service sur la période 2024-2025.

Les participants ont également passé en revue l’état d’avancement des projets structurants, notamment le projet de raccordement de la wilaya de Blida à la station de dessalement d’eau de mer « Fouka 2 », située dans la wilaya de Tipaza. Il a aussi été question des projets de forage et de réhabilitation de nouveaux puits.

Dans son intervention, le ministre de l’Intérieur a formulé une série d’instructions et de directives fermes quant aux mesures urgentes à mettre en œuvre pour accélérer la finalisation des projets en cours. L’objectif affiché est clair : assurer un approvisionnement régulier et fiable en eau potable au profit des citoyens.