SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans 12 communes jusqu’au mardi 28 avril

Dans le cadre d’un programme de maintenance préventive, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé l’arrêt temporaire de plusieurs stations de pompage. Pas moins de neuf communes seront privées d’eau, tandis que d’autres connaîtront de fortes perturbations durant 48 heures.

Anticiper pour éviter la crise durant les pics de consommation. C’est l’objectif affiché par la SEAAL qui s’apprête à lancer, ce dimanche 26 avril 2026, un chantier d’envergure au niveau de la station de pompage principale de Gue de Constantine. Ces travaux de maintenance, qualifiés d’« essentiels » par l’entreprise, visent à sécuriser l’approvisionnement en eau potable en prévision d’échéances cruciales : la saison estivale, les examens de fin d’année et les célébrations de l’Aïd el-Adha.

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L’impact de cette intervention sera significatif. Dès ce dimanche, la distribution sera totalement suspendue dans les hauteurs d’Alger et plusieurs localités de la banlieue sud et ouest. Sont concernées les communes de Bouzareah, Beni Messous et Ben Aknoun dans leur intégralité.

Certains quartiers spécifiques seront également touchés, notamment Beau-Fraisier (Oued Koriche), Sidi El Kebir (Raïs Hamidou), Zeghara (Bologhine) ainsi que la zone haute d’El Biar. Les communes de Kouba (Vieux Kouba, Bellevue, L’Apreval) et de Saoula (Centre-ville et plusieurs cités dont les 1009 logements) figurent aussi sur la liste des zones impactées par cette coupure.

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Outre ces interruptions franches, la SEAAL prévient que le réseau connaîtra des instabilités de pression et des baisses de débit dans trois autres grandes communes : Sidi M’hamed, Gue de Constantine et Chéraga. Les usagers de ces zones sont invités à prendre leurs dispositions pour parer à toute éventualité.

Rétablissement de l’eau : Un retour à la normale attendu entre lundi et mardi

Consciente des désagréments causés, la direction de la SEAAL se veut rassurante. Le communiqué précise que le rétablissement du service s’effectuera de manière « graduelle » sitôt les travaux techniques achevés. Selon le calendrier prévisionnel, la remise en eau débutera le lundi 27 avril pour se généraliser totalement le mardi 28 avril.

Pour toute urgence ou demande d’information complémentaire, le centre d’appel opérationnel de la société reste joignable au numéro court 1594, accessible 24h/24.

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Cet arrêt technique, bien que contraignant pour les ménages algérois, s’inscrit dans une stratégie de pérennisation du service public, afin d’éviter des pannes majeures lors des fortes chaleurs de l’été prochain.