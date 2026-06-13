SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans 11 quartiers ce samedi 13 juin

Des coupures et des perturbations dans le programme de distribution d’eau potable affectent plusieurs quartiers des communes de Saoula et Birkhadem, à Alger, suite à une importante fuite survenue sur une canalisation principale.

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, dans un communiqué, des perturbations dans le programme d’approvisionnement en eau potable au niveau de plusieurs localités de la capitale.

Selon la SEAAL, cette situation est consécutive à une fuite majeure localisée sur une conduite principale de distribution, située sur l’axe Birkhadem – route de Saoula.

Les équipes techniques de l’entreprise ont été immédiatement mobilisées et ont entamé les travaux de réparation. Ces interventions techniques entraîneront un décalage dans le planning habituel de distribution.

SEAAL : Quels sont les quartiers impactés par les perturbations ?

Commune de Saoula :

Le centre-ville de Saoula.

La cité 1301 logements « FNPOS ».

Les cités Saïd Hadjar et Ali Khodja.

La coopérative El Menzel.

La cité des 312 logements CNEP,

La cité 250 logements

La cité 150 logements.

Commune de Birkhadem :

La cité 724 logements LSP (Djenane Sfari).

La cité 400 logements (Djenane Sfari).

La cité 200 logements (Djenane Sfari).

🟢 A LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans plusieurs quartiers d’Alger ce mercredi 10 juin

La SEAAL assure que l’approvisionnement reprendra progressivement son cours normal dès la fin des travaux de sécurisation et de réparation de la canalisation impactée.

Au-delà de l’urgence : la SEAAL mise sur les eaux usées pour l’agriculture

Si la gestion des pannes du réseau constitue le quotidien des équipes techniques, la SEAAL s’inscrit plus largement dans la stratégie nationale de rationalisation des ressources hydriques.

Lors du récent Salon SIEE-Pollutec, l’entreprise a mis en avant son expérience pionnière dans la réutilisation des eaux usées épurées. Une démarche qui porte déjà ses fruits : entre janvier et septembre 2025, pas moins de 1,3 million de mètres cubes d’eaux traitées ont été orientés vers l’arrosage des espaces verts de la capitale.

Désormais, le cap est mis sur le secteur agricole. En partenariat avec l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID), des tests à grande échelle sont actuellement en cours, notamment dans la région de Réghaïa.

Économique et naturellement riche en nutriments essentiels comme l’azote et le phosphore, cette eau retraitée séduit déjà le secteur privé. À titre d’exemple, la station d’Aïn Benian approvisionne déjà, sur un plan commercial, une pépinière située à Chéraga.

🟢 A LIRE AUSSI : Chaleur extrême : 2 villes algériennes parmi les plus chaudes du monde ces 24 heures

Afin de garantir une sécurité sanitaire irréprochable et conforme à une réglementation nationale particulièrement stricte, la SEAAL a équipé ses stations de technologies de pointe, combinant la filtration sur sable et la désinfection par ultraviolets (UV) et chlore.